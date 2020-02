Was wäre, wenn es Cannabis in Deutschland legal erhältlich gäbe?

Foto: Archiv



Erst kürzlich machte sich die öffentlich-rechtliche Tagesschau unter Marihuanakonsumenten keine Freunde, da man in den Nachrichten zielgerichtet gegen die Vorteile einer Freigabe Stimmung machte, indem man mithilfe bekannter Prohibitionisten vor dem gewachsenen Wirkstoffgehalt des auf dem Schwarzmarkt gehandelten Cannabis warnte. Die dort vorgeführten Beispiele und „Fakten“ wurden von den weitaus besser informierten Fachkreisen aus der Legalisierungsszene zwar schnell entzaubert, doch erreicht man mit einer im TV gesendeten und angesehenen Nachrichtensendung eine weitaus größere Masse, die mit hoher Wahrscheinlichkeit das Gesendete für bare Münze nimmt. Nun hat sich ein fünfköpfiges Korrespondenten-Team aus dem ARD-Hauptstadtstudio etwas ernsthafter mit der gesamten Debatte auseinandergesetzt und versucht in einem gut 26 Minuten langen Podcast das Szenario durchzuspielen, was es für Deutschland bedeuten würde, gäbe es eine Freigabe von Cannabis zu Rauschzwecken für Erwachsene im Land. Der Tagesschau Podcast über Cannabislegalisierung blickt dabei auf die Vor- und Nachteile, die sich in einer derartigen Situation ergeben würden und spricht mit Menschen, die sich auf den unterschiedlichen Seiten in der angeheizten Situation befinden.



Unter dem Namen „mal angenommen“ wird wöchentlich einmal ein Podcast im ARD-Hauptstadtstudio produziert, der sich mit Möglichkeiten auseinandersetzt, die die Bevölkerung interessieren. Nicht nur weil besonders viele Nachfragen bezüglich der Cannabislegalisierung eingingen, beschäftigte man sich jetzt dem Zeitgeist entsprechend mit der Thematik, die viel zu häufig unter Vorurteilen und Ängsten ausdiskutiert wird. In dem gut 26-minütigen Podcast blicken die beiden Moderatoren Vera Wolfskämpf und Justus Kliss einmal ohne rosa Prohibitionsbrille auf die Tatsachen, die eine Freigabe von Cannabis höchstwahrscheinlich mit sich brächte. So werden die Herangehensweisen anderer Länder beleuchtet, die bereits mit der Freigabe von Marihuana Erfahrung gemacht haben, es werden Menschen interviewt, die in Kanada die Veränderungen am eigenen Leib spüren konnten und auch Betroffene vorgestellt, denen die Strafverfolgung hierzulande in ihrem Leben einen Strich durch die Rechnung machte. So erwähnt man unter anderem auch die von der Polizei noch nicht unbedingt verstandene Ersparnis von bislang verschwendeter Arbeitszeit, die großen Möglichkeiten für das Generieren enormer Steuereinnahmen, die Optionen eine neue Branche mit vielen Jobs aufzubauen und die gewonnene Sicherheit, die bei kontrolliert in den Handel gebrachtem Cannabis für dessen ohnehin schon existierenden Konsumentenstamm geschaffen werden kann.



Sogar die Schwächen des kanadischen Legalisierungsmodells und die Fehler der holländischen Methode finden ihren Weg in den „mal angenommen“ Podcast, sodass hier wenigstens einmal die Argumente, die von Gegnern der Cannabisfreigabe gern auch öfters als genügender Grund für eine Weiterführung des Verbotes genutzt werden, viel Schubkraft verlieren. Zum Abschluss des Podcasts werden dazu auch die pessimistischsten und optimistischsten Szenarien einer Cannabislegalisierung in Deutschland gedanklich modelliert, in welchen zum einen die Situation nicht maßgeblich verändert werden kann und vieles so bleibt, wie es bisher ist, aber im Idealfall doch große Vorteile für alle Konsumenten, den Jugendschutz, die Wissenschaft und den Staat entstehen. Die Ausführung kurz vor Ende der Sendung, die darüber informiert, dass nur noch AfD und Union gegen die Veränderung der derzeitigen Umstände Paroli bieten, aber die nächsten Wahlen im Jahr 2021 stattfinden, kann daher von aufmerksamen Zuhörern und aufgeschlossenen Menschen eigentlich nur recht eindeutig verstanden werden.



Es war schon lange an der Zeit für einen Wandel – auch bei der Tagesschau.

