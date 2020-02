Daniela Ludwig twittert „eindimensional“ gegen Cannabis

Tweet der Drogenbeauftragten Daniela Ludwig (CSU) empört Twitter-Community

Karikatur: Ruth Groth

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Was dabei herauskommt, wenn man der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), in den Allerwertesten kriecht, um dort Gehör geschenkt zu bekommen, durfte jüngst Georg Wurths Deutscher Hanfverband erfahren. Alles Betteln und Flehen der Berliner Hanfaktivisten, den Konsumenten wenigstens den kleinen Finger zu reichen, war umsonst. Die 44-jährige Cannabis-Prohibitionistin will die Flinte nicht ins Korn werfen („Der Görlitzer Park ist eine Kapitulation des Rechtsstaats“). Nein, Ludwig beharrt darauf, weiter ohne jede Scham mit Kanonen auf Spatzen zu schießen und die Sucht- und Drogenpolitik im Namen der Bundesregierung so zu vertreten und zu koordinieren, dass ein paar Millionen erwachsene Bundesbürger kriminalisiert, stigmatisiert und diskriminiert werden.

Mit der politischen Agenda, das Hanfverbot konsequent durchzusetzen, tingelt sie nun durch Deutschland und die „asozialen Hetzwerke“, um mit ihrem Geschwätz die ewiggestrigen Angst-, Spieß- und Wutbürger zu beruhigen, die sich als gebürtige Schluckspechte und Schnapsdrosseln nicht zu Hänflingen „umvolken“ lassen wollen.

Gestern gab’s auf Twitter das „Wort zum Sonntag“ von @DaniLudwigMdB – gerichtet an alle ihre Follower, also auch an die Cannabis-Community:

„Hanfverband jobbedingt nach wie vor zu eindimensional. Ich will weg von der ewig gleichen Leier. Drogenpolitik ist nicht nur Cannabispolitik und Cannabispolitik ist nicht nur Legalisierung ja oder nein. So werde ich auch weitermachen.“

Das morgendliche Gezwitscher der Ludwig auf Twitter blieb natürlich nicht ungehört und brachte umgehend die auf die Palme, denen die Missklänge des Geschnatters wie ein Tinnitus im Ohr klingt.

„Haha. WHAT THE FUCK!“, twittert „Hexensabbat“. „Das können Sie doch nicht ernst meinen! SIE verhindern Jugend- und Verbraucherschutz aktiv! (…) Sie sollten sich wirklich was schämen!“

„Der Farmer“ schimpft: „Ihr Handeln ist schon kriminell, Frau Ludwig. (…) Ihre ‚ewig gleiche Leier‘ kotzt Millionen. Deutsche an (…).“

„Wildes Ödland“ stellt einen Vergleich an und zwitschert: „Die Haltung konservativer Politiker zu dem Thema ist so ein bisschen wie die DDR, die nach dem Fall der UdSSR mit dem Sozialismus erstmal weitergemacht hat. Eigentlich obsolet, veraltet und aus der Zeit gefallen, aber es immer noch nicht einsehen wollen.“

„Ein Post bar jeder Selbstreflexion“, stimmt „Anna EndersWieder“ gemäßigten Tones in den Chor ein: „Bitte machen Sie sich klar, dass Sie Verantwortung tragen.“

„Ciccio007324“ singt das Klagelied: „Frau Daniela Ludwig so lange sie uns 5 Million Cannabis Konsumenten kriminalisieren, unsere Familien kaputt machen, unsere Jobs im Gefahr bringen, uns in den sozialen Abstieg bringen, werden ich und ein paar andere bestimmt nicht ruhen. Diese Politik hilft keinen.“

Und „KinskiKush“ trällert mit spöttischem Unterton: „In dem Moment, in dem ein Tweet 350 Kommentare, aber nur 70 Likes hat, sollten selbst Sie realisieren, dass Sie es gründlich verkackt haben.“

Daniela Ludwigs Twitter-Gezwitscher ist an Peinlichkeit wahrlich kaum zu überbieten. Ja, die Performance der Drogenbeauftragten der Bundesregierung erinnert an das Casting zu „Deutschland sucht den Superstar“ inklusive Fremdschämfaktor. Die Möchtegern-Drogenfachspezialexpertin merkt einfach nicht, wie sich halb Deutschland die Haare rauft und angewidert abwendet, wenn sie wie ein Papagei die „ewig gleiche Leier“ herunterleiert, um das Unrecht des Cannabis-Verbots zu rechtfertigen.

