Drogenbeauftragte wettert gegen den Vorstoß der SPD bezüglich der Entkriminalisierung von Cannabis



Spätestens mit der Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans in den Vorsitz der SPD konnte bei den Sozialdemokraten eine Modernisierung der Partei festgestellt werden, von der jetzt sogar auch die Nutzer von Cannabis profitieren könnten. Nachdem die SPD sich über viel zu lange Zeit vor einer Veränderung der Gesetzeslage bezüglich Cannabiskonsum verwehrte, hörte man direkt nach der Benennung der beiden Personen in die Führungsriege einige Aussagen, die Hoffnung schürten. Nun fand am Dienstag eine Fraktionssitzung in Berlin statt, bei welcher die Abgeordneten der SPD ein Positionspapier aus dem Jahr 2018 verabschiedeten, das einen Umschwung in der gesamten Debatte mit sich bringt. In dem beschlossenen Positionspapier wird die Cannabisentkriminalisierung von der SPD angepeilt – endlich.



Einen Kurswechsel in der Cannabispolitik stellt die Entscheidung der SPD-Abgeordneten dar, die für die Beendigung der strafrechtlichen Verfolgung bei Cannabisbesitz steht. Sollten geringe Mengen für den Eigenbedarf aufgefunden werden, droht nach Vorstellungen der Sozialdemokraten in Zukunft nur noch eine Ahndung als Ordnungswidrigkeit. Das Vorhaben zielt jetzt auch darauf ab, dass man in den einzelnen Bundesländern die Option freischaltet, Modellprojekte für die regulierte Abgabe von Marihuana zu initiieren, die nach vergangenen Vorstellungen unter anderem von Apotheken durchgeführt werden sollten. Da weder Verbote noch Strafverfolgung bislang den Konsum von Cannabis zurückgehen ließen, sondern das Gegenteil verursachten und zeitgleich betroffene Nutzer gesellschaftlich ausgrenzten wie sozial stigmatisierten, wäre es laut dem Positionspapier sinnvoll, andere Wege einzuschlagen, die wirksam gegen den Schwarzmarkt und vorteilhaft für den Jugendschutz sein könnten. Somit stehen nun der Gesundheitsschutz der Konsumenten, eine Verstärkung der Präventionsarbeit und Beratung, ein verbesserter Kinder- und Jugendschutz sowie die Rechtssicherheit und die Kriminalitätsbekämpfung als Ziele der neuen Drogenpolitik der SPD festgeschrieben. Ein erster Schritt wäre daher die Erlaubniszuständigkeit für die Einrichtung von Modellprojekten auf die Kommunen zu übertragen, damit auf kommunaler Ebene entschieden werden kann, ob man die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene ermöglichen möchte. Ein bisher bei diesen bereits häufiger erwünschten Vorhaben stets eingehender Einspruch seitens des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte hätte fortan dann keine einschränkenden Auswirkungen mehr. Auch wenn aktuell von einer Versorgung durch Apotheken keine Rede mehr ist, läge in der kontrollierten Abgabe eine gute Chance für eine erfolgreichere Cannabispolitik, was die sich weiterhin verwehrende CDU/CSU unter Druck setzt.



So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Drogenbeauftragte der Bundesregierung und CSU-Politikerin Daniela Ludwig sofort gegen die Planung wettert und das Positionspapier kritisiert. Es würden schließlich keine Lösungen darin auftauchen, wie man den Konsum in der Bevölkerung verringere, was jedoch das eindeutige Ziel der Politik sein müsse. Prävention müsste daher die wesentliche Prämisse darstellen, weshalb sich Daniela Ludwig gegen die Aussage sträubt, dass nur eine Entkriminalisierung zu weniger Konsum führe. Ein neues Projekt würde daher auch in Kürze von ihr auf den Weg gebracht werden, das dann jedoch mit ziemlicher Sicherheit wieder auf den veralteten Werten einer veralteten Politik basieren wird.



Die Union und die AfD stehen also alleine mit ihren prohibitionistischen Vorstellungen auf weiter Flur.

