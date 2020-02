Cannabis-„Fachgeschäft“ in Krefeld gebustet

Vier Männer und eine Frau sollen aus einem Kiosk heraus mit Cannabis, Kokain und Amphetamin gehandelt haben

Bild: Freeimages / Christian Kitazume

Von Sadhu van Hemp

Gestern teilte die Krefelder Polizei in einer Pressekonferenz mit, dass Ende Januar ein Schlag gegen eine mutmaßliche Drogenhändler-Bande gelungen sei. „Kiffen macht doof“, witzelte der Leiter der Ermittlungskommission über den Mut, die Entschlossenheit und die Dreistigkeit der Beschuldigten, die in der Krefelder Innenstadt aus einem Kiosk heraus die örtliche Klein- und Straßendealerszene mit Cannabis und anderen psychoaktiven Substanzen versorgt haben sollen.

Wie so oft war Verrat der Auslöser der Ermittlungen. Im Juni 2019 bekam die Krefelder Polizei einen Tipp aus Düsseldorf, dass besagter Kiosk ein Drogenumschlagplatz sei. Wer den Hinweis gegeben hat, ob ein Polizeispitzel oder ein Verräter, teilte die Polizei nicht mit. Doch statt zum Schutze der Bevölkerung den Kiosk umgehend zu schließen und zu versiegeln, entschied sich die Polizei, die Betreiber der illegalen Cannabis-Abgabestelle gewähren zu lassen, um möglichst viel Belastungsmaterial gegen die Drogenbande zu sammeln. Der Kinder- und Jugendschutz hatte deshalb nicht oberste Prämisse, obwohl sich in unmittelbarer Nähe ein Gymnasium befindet und die Gefahr bestand, dass die Kioskbetreiber im Beobachtungszeitraum ungehindert Schüler in den Laden locken und dort haschgiftsüchtig machen. Inwieweit die Polizei die Schulleitung des Hannah-Arendt-Gymnasium, sowie den Elternrat und die Schülervertretung im Vorfeld über die tickende Zeitbombe in der Nachbarschaft eingeweiht hat, war nicht zu erfahren.

Die Krefelder Polizei gründete die Ermittlungskommission „Popey“ – in Anlehnung an das Geschäftsschild über dem Eingang des Kiosk mit dem Namen „Smoki“ (sic). Darauf sind zwei Abbildungen des rauchenden Popeye zu sehen. In der Folge packte die Polizei das ganz große Besteck aus. Zivilfahnder legten sich auf die Lauer und modernste Überwachungstechnik kam zum Einsatz. Bei Wind und Wetter wurde akribisch aufgezeichnet, was sich vor dem Kiosk in der Hubertusstraße abspielt. Ob auch Lockspitzel eingeschleust wurden, die fiktive Drogengeschäfte einfädelten, um die Cannabis-Fachhändler noch tiefer hineinzureißen, wurde auf der Pressekonferenz nicht mitgeteilt.

Bis Ende Januar setzte die Ermittlungskommission „Popey“ das Puzzle zusammen. Stück für Stück konnten die handelnden Akteure identifiziert und die Strukturen aufgedeckt werden. Der Kiosk diente offenbar zur Bestellung der Ware. Die Übergabe fand in einer Wohnung in einem Nachbarhaus statt. Laut Polizei gab es auch eine Art „Drive-in“, denn häufig fuhren Kunden mit hochwertigen Autos vor, die ohne auszusteigen direkt am Wagen bedient wurden. Auch wollen die Polizisten gesehen haben, wie Straßendealer mit leeren Bauchtaschen in den Kiosk hineingingen und mit gefüllten wieder herauskamen.

Ende Januar hatte die Polizei genug ermittelt und es kam zum Bust. 15 Objekte wurden durchsucht, und die fünf Beschuldigten im Alter von 22 bis 28 Jahren kamen in Untersuchungshaft. Der Umfang der beschlagnahmten illegalen Substanzen konnte die Erwartungen nach den umfangreichen Ermittlungen jedoch nicht erfüllen. Lediglich 7,6 Kilogramm Cannabis und 50 Gramm Kokain im Wert von insgesamt rund 80.000 Euro wurden sichergestellt. Die illegalen Rauchwaren seien in geruchsdichten Dosen für Babynahrung aufbewahrt worden.

Nach ersten Schätzungen soll die Bande Cannabis im dreistelligen Kilogrammbereich gedealt haben, was durchschnittlich rund zehn Kilogramm pro Woche ergibt.

Dass es sich bei den Beschuldigten um nicht ganz so freundliche Gesellen handelt, zeigt der Umstand, dass die Polizei eine Schreckschusspistole, zwei Gaswaffen, eine Machete, zwei Schlagstöcke und vier Schlagringe sicherstellen konnte. Damit ist der Straftatbestand des bewaffneten bandenmäßigen Drogenhandels erfüllt, was mit mindestens fünf Jahren Haft bestraft wird. Alle Festgenommenden stammen aus Krefeld und sind teils einschlägig vorbestraft.

