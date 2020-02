Mal wieder ein Bust …

Es gab in den letzten Jahren so viele positive Meldungen über Marihuana aus anderen Teilen der Welt, dass die gewohnten Nachrichten aus der Heimat gerne öfters untergehen. Dennoch findet in Deutschland tagtäglich weiterhin das übliche Katz-und-Maus-Spiel zwischen illegal agierenden Personen und der Polizei statt, das Steuergelder kostet, ohne die Situation auch nur annähernd zu verändern. Besonders häufig werden einfache Konsumenten von Cannabis mit Strafen konfrontiert, doch manchmal erwischt es auch die Versorger des Schwarzmarktes. Derartiges hat sich am letzten Freitag ergeben und natürlich darf das entsprechende Medienecho nicht fehlen. Die Polizei findet Cannabis im Kofferraum.



Während in unzähligen Wohnungen und Gewerberäumen Cannabis für den Eigenbedarf oder auch den illegal operierenden Geschäftssektor heimlich gezüchtet wird, ist es weiterhin gang und gäbe aus liberaleren Nachbarländern von der hiesigen Gesellschaft gewünschte Rauschmittel zu importieren. Cannabis wird daher beispielsweise immer noch gerne über die Niederlande ins Land gebracht, wie das folgende Beispiel fachgerecht demonstriert: Zwei junge rumänische Männer sollen am 06.02.2020 auf der A30 von der Polizei auf einem Parkplatz kontrolliert worden sein, wobei der Transport von 17 Kilogramm Cannabis aufgedeckt werden konnte. Die 22 Jahre und 25 Jahre alten Personen wurden im Rahmen einer grenzpolizeilichen Überwachung angehalten, die nun von den Behörden als erfolgreiche Methode gegen den Handel mit verbotenen Substanzen ausgelegt werden kann. 21 Tüten Marihuana füllten den Kofferraum des genutzten PKWs bis zum Rand und ließen die Beamten staunen, heißt es laut Neue Osnabrücker Zeitung. Auf rund 170000 Euro soll sich der Wert der natürlich sofort beschlagnahmten Ware schätzen lassen, die den beiden Insassen des Automobils jetzt wohl zum Verhängnis werden dürften. Schließlich sind beide Männer erst den Beamten des Zollfahndungsamtes Essen zu weiteren Ermittlungen übergeben worden, bevor sie am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter in Meppen als vermeidliche Drogenschmuggler vorgeführt wurden. Dieser sprach dann im Rahmen des Gesetzes Untersuchungshaftbefehle aus, sodass die Freiheit beider Männer jetzt der Vergangenheit angehört.



Dass diese Handlungsweise der Staatsmacht aber keinerlei spürbaren Auswirkungen auf die tatsächlich vorhandenen Mengen von Schwarzmarktcannabis in Deutschland hat, noch dass durch derartige Vorgänge kein einziger Mensch vom Kiffen abgehalten wird, wurde in der Bundesrepublik seitens der Gesetzesgeber trotz Dekaden andauernder Wiederholungen und Fallbeispiele bis heute nicht verstanden. Auch hier gilt, wie so oft, einfach: Weiter so!

