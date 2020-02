Seit dem 01.02.2020 darf zuhause gekifft werden – und mehr!

Artwork by mark marker



Auch wenn sich die Bundesregierung Australiens nicht mit den Plänen der Abgeordneten der Hauptstadt anfänglich anfreunden konnte, so hat man in Canberra daran festgehalten, den privaten Gebrauch von Marihuana von der Liste der Gesetzesüberschreitungen zu entfernen. Ende September 2019 überraschte die Meldung aus Down Under, dass man in Canberra ein Gesetz verabschiedet hatte, welches den Besitz von bis zu 50 Gramm Cannabis und sogar den Anbau von bis zu vier Pflanzen erlauben sollte. Obwohl die Gegenwehr seitens der australischen Bundesregierung nicht ausblieb und man den Widerspruch zu der geltenden Rechtslage im Rest des Landes anführte, hat man in Canberra an dem Vorhaben festgehalten und die Pläne zum 01.02.2020 umgesetzt. Cannabis ist in Australiens Hauptstadt entkriminalisiert worden.



Wie Meldungen vom 01.02.2020 verraten, hat man in Canberra die Umsetzung der Cannabisentkriminalisierung ernster genommen, als die Bedenken der australischen Bundesregierung, die kurz nach dem Bekanntwerden des angepeilten Gesetzes große Kritik ausübte. Obwohl die Bundesgesetze auch über die Gebiete des ACT (Australian Capital Territory) reichen, machte man in der Hauptstadt Nägel mit Köpfen und setzte den erfolgreichen Gesetzesentwurf in die Tat um. Seit Anfang Februar gilt in dem Gebiet der australischen Hauptstadt nun, dass Personen über 18 Jahren bis zu 50 Gramm Cannabis besitzen dürfen und dieses in ihren eigenen vier Wänden auch konsumieren können. Ebenfalls dürfen pro Person zwei potente Pflanzen der Gattung straffrei angebaut werden, wobei sich die Anzahl pro Haushalt auf vier beschränkt. Dabei bleibt die Nutzung hydroponischer Systeme jedoch illegal und Samen dürfen nicht legal gehandelt werden. Ebenso ist der Einsatz des Rauschmittels in der Nähe von Kindern verboten und alle bestehenden Gesetze im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen gelten ebenfalls weiterhin.



Mit der Veränderung der bisherigen Lage wollen die Regierenden dazu in keiner Weise zu einem Konsum von Cannabis animieren, sondern sehen das Gesetz eher als einen „evolutionären Schritt“. Politiker der Bundesregierung zeigen sich von dem Umschwung dennoch unbeeindruckt und sprechen ihre Abneigung bezüglich der in Kraft getretenen Cannabisentkriminalisierung aus. Der Bundesgesundheitsminister Greg Hunt sagte, dass man die Herangehensweise nicht unterstütze, jedoch einsehe, dass es eine Entscheidung des Hauptstadtgebietes sei. Auch der australische Premierminister Scott Morrison sagte, dass das Commonwealth nicht eingreifen werde, um die Gesetze zu stürzen. „Ich war schon immer ein Föderalist und die Staaten werden ihre eigenen Entscheidungen nach ihren eigenen Prioritäten treffen“, wird dieser in Medien zitiert. Dennoch würde er von den Strafverfolgungsbehörden des Bundes eigentlich erwarten, dass diese die „geltenden“ Gesetze durchsetzen. Der Generalstaatsanwalt des Australian Capital Territory Gordon Ramsay hält dagegen, dass die neue Situation dazu führen könnte, dass sich nun mehr Cannabis konsumierende Menschen freiwillig an Suchtberatungsstellen wenden werden. „Hier geht es nicht darum, ein Verkaufssystem zu legalisieren und in Gang zu setzen … alles, was wir tun, ist, Erwachsenen eine rechtliche Entschuldigung zu geben“, sagte er. Es wäre nur ein kleine aber dafür sehr wichtige Veränderung, die in Canberra stattgefunden hätte. Würde man daher jetzt die Ressourcen der Polizei darauf verschwenden, das Bundesgesetz zwingend durchzusetzen, wäre dies ein äußerst fragwürdiger Einsatz der Staatsmacht.



Zwischen 2017 und 2018 nahm die australische Polizei über 72.000 Festnahmen im Zusammenhang mit Marihuana vor, bei denen 92 Prozent bloß im Zusammenhang mit persönlichem Gebrauch standen. Dank den Entwicklungen in Canberra kann diese Zahl jetzt steil zu sinken beginnen.

