Produkte mit Cannabidiol stehen hoch im Kurs – auch bei Staatsanwälten



Cannabidiol, einer der nicht berauschenden Wirkstoffe aus Hanfpflanzen, ist in der Gesellschaft weitestgehend akzeptiert. Das große Geschäft mit dem gesundheitsförderlichem Bestandteil aus Cannabis ging in den letzten Jahren derartig voran, dass auch große Drogerieketten auf den Zug aufsprangen, sich aber aufgrund der unsicheren Gesetzesregelung erst einmal wieder davon verabschiedeten. Viele andere Geschäftsleute und Geschäfte handeln aber trotz der ungeklärt scheinenden Situation weiterhin mit CBD-Produkten, die teils auch für den menschlichen Verzehr angeboten werden. Gerade hier gelangten trotz der Grenzwerteinhaltungen betreffend des THC-Gehaltes in den vergangenen Monaten viele Händler in Konflikte mit der Staatsmacht, weil man sich auf dieser Seite jetzt auf die spät veränderte Novel-Food-Verordnung berufen kann, die eine Zulassung der speziellen Nahrungsmittel verlangen würde. Dennoch werden in diesem Segment agierende Geschäftspartner von Gerichten auch aus anderen Gründen verurteilt, wie der Prozess um die Betreiber der Hanfbar vergangene Woche zeigte. Hier wurde ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgrund des Verkaufs von Hanfblütentee wahrgenommen, da selbst die mit geringstem THC-Wert versehenen Blätter und Blüten möglicherweise unter kaum auszumalenden Umständen zu Rauschzwecken missbraucht werden könnten. Jeder Händler der CBD-Produkte steckt derzeit daher in einer vertrackten Situation, wie aktuelle Beispiele erneut vor Augen führen. Es gibt weiterhin viel Trubel um CBD.



Wie verquer die Situation um den Handel mit CBD-Produkten ist, erklärt beispielsweise gerade der Betreiber des Würzburger Hanfladens Cannameleon in der Süddeutschen Zeitung, der aufgrund der ihm vorgeworfenen Grenzwertüberschreitung bezüglich des THC-Gehaltes seines Hanftees von 0,1 Prozent im vergangenen November Razzien in seinen Geschäften miterleben durfte. Während Deutschland den Grenzwert diesbezüglich bei 0,2 Prozent anlegte, gelten in anderen europäischen Nachbarländern weitaus lockerere Regeln. In Österreich und der Tschechischen Republik sowie in Luxemburg liegt der THC-Grenzwert bei 0,3 Prozent, in Italien bereits bei 0,6 und in der Schweiz sogar bei 1 Prozent. Der bei Cannameleon gehandelte Nutzhanf habe stets ein EU-Zertifikat besessen, welches den Verkauf in Würzburg eigentlich rechtlich absichern sollte und Überschreitungen des hier geltenden Grenzwertes schwer denkbar macht. Trotzdem sitzt Lukas Schwarz jetzt auf dem verursachten Schaden, der sich auf eine fünfstellige Summe beziffern lässt. 80 Prozent des Warenbestandes wurde beschlagnahmt, was einem langsamen Ausblutungsprozess gleichkäme, beklagt der Händler.



In Darmstadt wird dagegen auch noch heute mittels eines aufgestellten Automaten CBD-Ware an volljährige Personen abgegeben, die unter anderem Schokolade, Blüten oder Energy-Drinks beinhaltet. Doch auch hier prüfe derzeit die Staatsanwaltschaft, ob der elektronisch arbeitende Automat nicht abgebaut gehöre. Obwohl in Trier ein derartiges Verkaufssystem bereits das beschriebene Schicksal ereilte, will der sich derzeit über große Nachfrage freuende Aufsteller noch nicht ein solches Szenario ausmalen. Er plane eigentlich zu expandieren und neben dem Automaten, der auf dem Darmstädter Südbahnhof steht, noch andere Bahnhöfe zu bedienen. Doch auch wenn, wie in den anderen Fällen, die Grenzwerte betreffend des THC-Gehaltes pflichtbewusst eingehalten wurden, kann sich der Betreiber nicht wirklich sicher sein, von der Staatsmacht in Frieden gelassen zu werden. Bei dem bundesweit ersten System dieser Art hieß es schließlich auch, dass die Produkte nur erlaubt wären, wenn sie für wissenschaftliche oder gewerbliche Zwecke eingesetzt werden würden, aber nicht für den privaten Konsum. Das Betäubungsmittelgesetz und die Novel-Food-Verordnung lassen somit scheinbar aktuell nur noch bei Kosmetika tatsächlich Anteile von CBD zu, bis eindeutige Klarheit durch alle verfolgten Betroffenen teuer erkämpft werden konnte.



Man könnte somit eigentlich von einem deutschen Cannabidiol-Skandal sprechen.

