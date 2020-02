Illinois: Der Rubel rollt im legalen Cannabis-Handel

Marihuana-Dispensaries des US-Bundesstaates erwirtschaften im Januar einen Umsatz von knapp 40 Millionen Dollar

Foto: Susanne Winter/Archiv

Gestern gab das „Illinois Department of Financial and Professional Regulation“ die Verkaufszahlen des legalen Cannabis-Handels für Januar bekannt. Demnach wurden im ersten Monat nach der Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken Waren im Wert von 39.247.840,83 Dollar verkauft. Dabei wurde rund ein Viertel des Umsatzes durch den Verkauf an nicht im Bundesstaat Illinois ansässige Kunden erzielt. Insgesamt klingelte es 972.045 Mal in den Kassen der 45 zugelassenen Medical Marijuana Dispensaries, die seit Jahresbeginn auch Konsumenten bedienen dürfen, die Cannabis nicht zu medizinischen Zwecken verwenden. Pro Geschäft wurde einen durchschnittlicher Umsatz von fast 900.000 Dollar verbucht. Jeder Kunde erwarb durchschnittlich Cannabis-Waren im Wert von 40 Dollar.

Der Steueranteil variiert je nach Potenz des angebotenen Marihuanas. Im Laufe dieses Jahres will der Bundesstaat auch Kommunal- und Kreissteuern auf den Verkauf von Cannabis erheben. Wie viel Steuergelder im ersten Monat nach der Legalisierung in die Staatskasse geflossen sind, will das Finanzministerium von Illinois bis Ende Februar errechnen.

In den kommenden Monaten wollen die Behörden weitere Einzelhandelslizenzen erteilen, um die Versorgung flächendeckend im ganzen Bundesstaat zu gewährleisten und der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Der Run auf die wenigen zugelassenen Medical Marijuana Dispensaries hatte zu einer landesweiten Verknappung geführt, mit der Folge, dass viele Geschäfte die Abgabe limitieren mussten und teilweise nur an zwei oder drei Tagen in der Woche öffneten. Die Cannabis-Vorräte schrumpften derart, dass die Gefahr bestand, Medizinalhanfpatienten nicht mehr ausreichend versorgen zu können.

Nun sollen auch kleinere Startup-Unternehmen die Chance bekommen, in den Cannabis-Markt einzusteigen. Gemäß den Bestimmungen des Legalisierungsgesetzes haben die Antragsteller im Rahmen staatlicher Förderprogramme Anspruch auf günstige Darlehen und Zuschüsse.

