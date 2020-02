Alicia-Awa Beissert wurde mit 0,9 Gramm Mischung aufgegriffen



Seit vielen Jahren amüsieren sich Fernsehzuschauer bei der Sendung Deutschland sucht den Superstar über missglückte Auftritte schrill trällernder Teilnehmer, oder fiebern im Laufe der Entwicklungen mit bislang unbekannten Stimmwundern mit. Schon häufiger gab es bei den aus allen Altersklassen und den unterschiedlichsten Schichten stammenden Kandidaten Fälle, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch illegaler Substanzen standen – und jetzt hat es erneut eine Person aus den von Dieter Bohlen betreuten Reihen erwischt. Alicia-Awa Beissert – die Viertplatzierte der 15. Staffel – wurde mit 0,9 Gramm Grasmischung von der Polizei in Düsseldorf aufgegriffen und nach einem Gerichtsverfahren im dortigen Amtsgericht zu einer Geldzahlung an einen gemeinnützigen Verein gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr verdonnert. Das DSDS-Sternchen zahlte 700 Euro wegen Cannabisbesitzes, nachdem sie gegen das ursprüngliche Urteil Einspruch erhob.



Nur wenige Tage nach dem Abschluss der DSDS-Endrunde soll Alicia-Awa Beissert im Gebiet des Düsseldorfer Medienhafens mit einer Cannabis-Tabak-Mischung von der Polizei aufgegriffen worden sein, die daraufhin ein Gewicht von 0,9 Gramm Räuchermixtur ermitteln konnte. Offensichtlich wollte Alicia-Awa Beissert die leichtgewichtige Cannabismischung mit einem Freund zur Entspannung konsumieren, um die Anspannungen der zurückliegenden und stark komprimierten Arbeitszeit während der vergangenen Fernsehauftritte wieder etwas abzubauen. Ihr Anwalt begründete ihr Handeln zumindest auf der Grundlage, dass seine Mandantin von den vielen Liveshows so geschafft gewesen wäre, dass sie sich mit Cannabis ein wenig zu beruhigen versuchte. Die ursprünglich für das Vergehen vom Gericht geforderte Zahlung an einen gemeinnützigen Verein gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr in Höhe von 900 Euro konnte sodann nach dem Einspruch seitens Beissert aufgrund der erwähnten Erklärungen des Anwaltes auf 700 Euro heruntergesenkt werden. Auch sah die Richterin wegen des erstmals stattfindenden Vorfalls davon ab das Verfahren weiterzuführen und stellte es aufgrund der Geringfügigkeit einfach ein.



Setzt man Cannabis also nur zu Entspannungszwecken, jedoch nicht zu Rauschzwecken ein, scheint ein bisschen mehr Verständnis aufseiten der entscheidenden Judikative gar nicht unbedingt zu viel verlangt. 700 Euro für einen einzigen Joint dagegen schon … legalize!

