Der Handel mit unverarbeiteten Hanfblüten und Hanfblättern an Endverbraucher verstoße gegen das Betäubungsmittelgesetz



Über vier Monate lang zog sich der Gerichtsprozess gegen die beiden Betreiber der Braunschweiger Hanfbar hin. Marcel Kaine (28) und seinen Geschäftspartner Bardia Hatefi (36) hatten in ihren Geschäftsräumen große Mengen Hanfblütentee aus nicht berauschend wirkenden Hanfpflanzen an Endverbraucher verkauft, was die Polizei tätig werden ließ und zu mehrfachen Beschlagnahmungen der Handelsware führte. Zuletzt forderte die Staatsanwaltschaft in dem langandauernden Verfahren aufgrund des hier vermuteten Handels mit illegalen Betäubungsmitteln eine Haftstrafe von drei Jahren für Marcel Kaine und zwei Jahre und sechs Monate Haft für Bardia Hatefi. Jetzt hat das Gericht am Dienstag geurteilt und die Betreiber der Hanfbar zu Bewährungsstrafen verurteilt.



Eine Bewährungsstrafe von neun Monaten, die auf drei Jahre ausgesetzt wird, erhielt Marcel Kaine – eine Strafe von sieben Monaten, die ebenfalls auf drei Jahre zu Bewährung ausgesetzt wird, erhielt Bardia Hafti nach Abschluss der Gerichtsverhandlungen im Braunschweiger Landgericht am 28.01.2020. Vorgeworfen wurde den beiden Betreibern der Hanfbar, dass sie gewerbsmäßig mit dem Betäubungsmittel Cannabis gehandelt hätten, obwohl die verkauften Hanfblüten und Hanfblätter eigentlich einzig für Aufgüsse zur Teezubereitung geeignet gewesen waren. Es sei bei dem mit einem THC-Gehalt von 0,2 Prozent versehenen Naturprodukt nicht auszuschließen, dass Käufer die Ware nach einem Erwerb zu Rauschzwecken einsetzen könnten. In Kekse gebacken, wäre es laut Gutachtern nämlich möglich, die aus Nutzhanf gewonnenen Blüten und Blätter mit dem geringen THC-Gehalt in ihrer Wirkung zu verstärken und damit ab einer gewissen Menge Rauschzustände hervorrufen lassen zu können. Auch wenn die Betreiber sich überzeugt zeigten, dass sie im Rahmen des geltenden Rechts bewegten, sah dies der Vorsitzende Richter Bohle Behrendt anders und hielt deren Handlungen für einen Verstoß des Betäubungsmittelgesetzes. Zugute hielt der Richter den beiden Geschäftsleuten aber, dass es sich hierbei nur um einfache Verstöße und um eine geringe Gefährlichkeit des Tees gehandelt habe. Dazu hätten beide Angeklagten in ihren Plädoyers glaubhaft darlegen können, dass sie überzeugt davon waren, sich im Rahmen des Rechtlichen bewegen zu würden. Dennoch hätten sie sich besser informieren müssen, mahnte man, da die Haupteinnahmequelle der Hanfbar offensichtlich der Handel mit dem Hanfblüten- und Hanfblätter-Tee gewesen sein soll. Dass der Verkauf mit einer Ausnahmeregelung im Betäubungsmittelgesetz geregelt wäre, sei schließlich ein Irrtum der beiden Betreiber gewesen, dem jetzt das entsprechende Urteil folgte.



Der sich während des letzten Verhandlungstages noch ausgiebig aussprechende Bardia Hatefi, wies darauf hin, inwieweit die Kundschaft seines Geschäftes von dem Einsatz des mit CBD versehenem Tee profitierte, und dass das Urteil ein Schlag ins Gesicht darstelle, der als Exempel verstanden werden könne. Die Polizei würde so nun schließlich auch die Freiheiten erhalten, dem Handel mit Hanfblüten ohne jegliche Prüfung der Wirkstoffe Einhalt zu gebieten. „Das Verhalten von Staatsanwaltschaft und Polizei ist pervers“, hörte man den 36-Jährigen nach einem mehrfachen Ausfall seines Mikrofons mit deutlichem Ton im Gerichtssaal sagen. Innerhalb einer Woche kann gegen das ausgesprochene Urteil Revision eingelegt werden, was laut dem während des letzten Verhandlungstages ansonsten schweigenden Marcel Kaine auch geschehen wird. „Wir werden alles tun, damit dieses Urteil nicht bestehen bleibt“, sagte dieser nach der Verhandlung. Ansonsten könnte auch noch eine Zahlung von 49.860 Euro auf das tapfere Duo warten, da jener Betrag mit dem Verkauf der unverarbeiteten Hanfblüten in der Hanfbar erwirtschaftet worden sein soll, der nach dem jetzigen Urteil natürlich wieder komplett eingezogen werden würde.



