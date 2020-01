Katwarn ausgelöst: Zu hoher Konsum eines Hanfblütentees führt eventuell zu Rauschzuständen



Während in fortschrittlichen Ländern Bürger mittlerweile in Fachgeschäften Cannabis legal zu privaten Rauschzwecken erwerben können, ist in Deutschland einzig der Konsum zu medizinischen Zwecken erlaubt, besitzt man ein entsprechendes Rezept vom behandelnden Arzt. Selbst bei Verdachtsmomenten schreitet die Staatsmacht in Form von Polizei martialisch ein und kann schon einmal einen Naturproduktfachhandel stürmen, um dort mögliche Gefahrenquellen für die Bevölkerung aus dem Verkehr zu ziehen. Selbst Hanfblütentees wurden in den letzten Jahren immer wieder gerne von übereifrigen Beamten das Ziel von Ermittlungen, was zu Beschlagnahmungen und Gerichtsprozessen führte. Nun hat ein Händler natürlicher Güter anscheinend tatsächlich Hanfblüten und Blätter der Hanfpflanze in Beutel gepackt, die nicht dem gültigen Grenzwert bezüglich des THC-Gehaltes entsprechen, was zu einer Rückrufaktion und sogar einer offiziellen Katwarn-Meldung führte. Der entsprechende Hanftee könnte high machen, befürchtet man, trinkt man zu viel vom heiß aufgebrühten Aufguss.



Auch wenn auf der Webseite Katwarn.de noch nichts über die drohenden Rauschzustände nach Genuss eines Hanfblüten- und Hanfblättertees der Firma Ökotopia GmbH zu finden ist, so berichtet die Präsenz Merkur.de von der Rückrufaktion und dem Statement, die seitens des Händlers eingeleitet und abgegeben wurden, was zu einer offiziellen Warnung via Katwarn zum Schutze der Bevölkerung führte. In Berlin, Brandenburg, unter anderem auch im Freistaat Bayern und in den Bundesländern Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz sowie Sachsen soll das Produkt „Hanfblüten und -blätter kbA“ mit der Chargennummer Art.24403 und Art.24405 in den Handel gekommen sein, das nun aufgrund einer Laboranalyse des Landesamtes Berlin-Brandenburg zurückgerufen werden muss. Das genannte Landesamt stellte schließlich bei den Untersuchungen des Tees fest, dass ein erhöhter THC-Wert im Produkt enthalten ist, der unter Umständen bei einem zu hohem Verzehr zu Rauschzuständen führen könnte. Bei einem Konsum von über 600 Millilitern wären gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen, heißt es in den Nachrichten. „Konsumieren Sie keinesfalls zu viel von diesem Produkt – es kann unter Umständen „high“ machen und wurde auch in Bayern verkauft“ wird die Warnung von Katwarn dort zitiert.



Ist man zufälligerweise bereits im Besitz des gefährlichen „Hanfblüten und -blätter kbA“ mit der Chargennummer Art.24403 und Art.24405, kann man das Produkt jetzt zurückgeben, wenn man mag. Keinesfalls sollten jedoch mehr als vier Tassen davon getrunken werden, möchte man auf eine mögliche Rauschwirkung verzichten. Aber wer will das schon …



Inwieweit die Polizei jetzt gängige Reformhäuser stürmt, darf dann genüsslich abgewartet werden.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken