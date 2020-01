Bewegung bei der alten Tante!



Die Wahl der Vorsitzenden der SPD seitens aller Parteimitglieder brachte eine Überraschung mit sich, da nicht die etablierten Politiker der Sozialdemokraten an die Macht gelangten, sondern mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zwei Personen die Führung übernahmen, die nicht unbedingt der bisherigen Linie entsprechen. Bereits das Duo Gesine Schwan und Ralf Stegner äußerten sich vor der Wahl positiv bezüglich einer Veränderung der Cannabispolitik in Richtung Entkriminalisierung; nun stimmen die Gewinner Esken und Walter-Borjans nach ihrem Sieg noch klarere Töne an. Die Vorsitzenden der SPD sind für eine Cannabisfreigabe, da man nur so der gesellschaftlichen Realität Rechnung tragen könne.



In einem am 04. Januar 2020 veröffentlichten Interview mit der Funke Mediengruppe wurde das neue Führungsduo der Sozialdemokraten über ihren Kurs und ihre Position in der Partei befragt, wobei auch die Frage nach ihrer Einstellung zur Drogenpolitik gestellt wurde. Da bislang keine Äußerungen bezüglich dieser Thematik gefällt wurden, darf erfreut festgestellt werden, dass sich die neuen Führungspersönlichkeiten anscheinend mit den Tatsachen auseinandersetzen und eine eigene Meinung entwickelt haben. So sagte Saskia Esken im Interview, dass sie für eine Freigabe „weicher Drogen“ sei, da man nur auf diesem Wege die Polizei und Gerichte entlasten könne und nur so der gesellschaftlichen Realität Rechnung tragen könne. „Die Gesundheitsgefährdung durch Alkohol oder Cannabis ist durchaus vergleichbar. Während Cannabis kriminalisiert wird, wird Alkoholkonsum zelebriert – denken Sie nur an das Oktoberfest. Wer erst Cannabis verurteilt und dann im nächsten Bierzelt das Fass ansticht, legt doppelte Standards an“, wird sie auf den Webseiten der Berliner Morgenpost zitiert. Auch Norbert Walter-Borjans sieht nach eigener Aussage ein, dass der Konsum von Cannabis trotz des Verbotes Realität ist, sodass er die Meinung des Bundes der Kriminalbeamten teilt, der erkennt, dass durch die Strafverfolgung mehr Probleme geschaffen als gelöst werden. Seinen Kindern raten, Cannabis zu konsumieren, würde der neue Vorsitzende der SPD zwar nicht, doch auch den Alkoholgenuss würde er dem Nachwuchs nicht nahelegen.



Leider fallen keine weiteren Aussagen zu diesem Thema, doch muss festgehalten werden, dass offensichtlich eine ernsthafte Auseinandersetzung bezüglich der Drogenpolitik stattgefunden hat, die die alte Tante SPD auf eine andere Schiene lenkt. Sind die ausgesprochenen Antworten ernst gemeint, reiht sich eine weitere große Partei in Deutschland neben den Linken und Grünen in das Feld der Legalisierer, was bei einer Veränderung der Regierungsstruktur Deutschlands in kommenden Zeiten landesweite Folgen mit sich bringen könnte. Da im Oktober des letzten Jahres aber erstmals sogar einzelne Personen aus der Christlich Demokratischen Union die Argumente der Cannabisbefürworter verstanden, sollte das Aufrechterhalten der Verbotspolitik nicht mehr sehr lange seitens jeglicher Staatenlenker mit ernster Miene gefordert und durchgesetzt werden können.



Das Prohibitionsgerüst bröckelt also doch 2020 weiter.

