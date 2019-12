Engagierte CBD-Spezialisten mit Verantwortung

Promotion – Vitadol von der Endower GmbH





Seit 2 Jahren ist die Endower GmbH aus Berlin auf dem stetig wachsenden Markt des Cannabinoid-Produkthandels tätig und ist mittlerweile führend im Vertrieb und der Vermarktung von CBD in Deutschland.



Zu den Tätigkeitsfeldern gehören die Eigenmarken Vitadol und eos, sowie der Online-Shop CBDwelt.de mit einem angeschlossenem CBD Großhandel. Zusätzlich hat man sich auf die Vermarktung von CBD Produkten als Vertriebs- und Handelspartner in den sogenannten DACH-Staaten (Deutschland, Österreich und Schweiz) als auch auf die Ausarbeitung und Konzeptualisierung von White Label Solutions für CBD Produkte spezialisiert. Das Gründungsteam der Endower GmbH ist mit viel Herzblut und seit Anfang an dabei und deshalb auch zum Experten im Bereich der Cannabinoide geworden. Dessen Vision ist es seitdem, allen Menschen hochwertige und laborgeprüfte Cannabinoid-Produkte zugänglich zu machen, woran täglich mit viel Leidenschaft und Engagement gearbeitet wird.



Dabei sind hohe, gleichbleibende Qualität – was Schadstofffreiheit und Verzicht auf genmanipulierte Pflanzen voraussetzt – faire Preise und ein gutes Miteinander – sowohl unter Händlern als auch Kunden – ein absolutes Muss für die Endower GmbH.



Logische Konsequenz, die Eigenmarke – VITADOL



Seit Mitte dieses Jahres ist das engagierte Team des Unternehmens selber unter die Hersteller von CBD-Vollspektrum-Ölen gegangen, nachdem es über 70 verschiedenen CBD-Öle aus ganz Europa getestet hat, um fortan selbst die besten Öle herstellen zu können. Gemeinsam mit führenden Experten der Industrie wurden drei Nahrungsergänzungsmittel entwickelt, die unter dem Namen VITADOL angeboten werden. Besonderen Stellenwert erfahren die Produkte von Vitadol, da sie allesamt das volle, natürliche Spektrum der im Hanf enthaltenen Cannabinoide und Terpene enthalten.

Das heißt, es werden keine CBD-Isolate in das hochwertige Hanfsamenöl als Trägerbasis verarbeitet und alle Prozesse werden streng kontrolliert.

Die Produkte selbst werden doppelt durch unabhängige Labore auf ihre einzelnen Bestandteile analysiert, um immer ein wirklich hochwertiges, reines und natürliches Produkt anbieten zu können. Diese Laboranalyseberichte stellt das Unternehmen selbstverständlich im Sinne der Transparenz dem Kunden zum Download auf Vitadol.de bereit.



Das Portfolio besteht aus Vitadol Gold, Vitadol Complex und Vitadol Aqua+, die gewissenhaft laborgeprüft, angemeldet und zertifiziert sind. Sie unterscheiden sich in Geschmack, der Konzentration der enthaltenen Cannabinoide und dem THC-Gehalt. Sie bieten nach Herstelleraussage genau das, was bisher auf dem CBD-Öl-Markt fehlte. Mit Vitadol Complex wurde ein Vollspektrum-Hanfextrakt entwickelt, welches neben hochwertigem CBD auch Cannabinoide wie CBDa, CBC und CBN enthält. Vitadol Gold hingegen beinhaltet die wertvolle Mischung aus Cannabidiol (CBD) und hochwertigem Cannabigerol (CBG). Zusätzlich wurden aus diesem Produkt ein Großteil der Bitterstoffe herausgefiltert, sodass der Geschmack deutlich angenehmer als bei vielen anderen CBD-haltigen Hanfextrakten ist. Das wohl innovativste Produkt ist Vitadol Aqua+. Bei dieser Hanfextrakt-Lösung ist es gelungen, liposomales CBD herzustellen, wodurch das CBD wasserlöslich wird und bspw. in allen Getränken genutzt werden kann. Vitadol Aqua+ basiert also auf Wasser statt auf Hanfsamenöl.



Vitadol als Apothekenprodukt erhältlich



Aufgrund der hervorragenden Qualität der Vitadol-Produkte ist es die logische Konsequenz, den Verbrauchern auch im Verkauf jegliche Sicherheiten bieten zu können. Die Endower GmbH freut sich somit, Vitadol Complex und Gold landesweit in Apotheken anbieten zu können. Auf diese Weise können Konsumenten jederzeit vor Ort Ihren Apotheker über die Produkte befragen, kompetente und seriöse Antworten auf Ihre Fragen finden und sich auf das Qualitätsversprechen von Vitadol verlassen.



Besonders hervorzuheben ist noch, dass Vitadol Gold auch für Leistungs- bzw. Profisportler geeignet ist. Es zwar ein Vollspektrum Öl ist, jedoch – und das macht es einzigartig – völlig frei von Dopingsubstanzen ist, zu denen unter anderem auch THC gehört. Dieses wurde von einem unabhängigen ISO-akkreditierten und auf dopingrelevante Substanzen spezialisierten Labor geprüft und bestätigt. Die allermeisten hochwertigen CBD-Produkte enthalten geringe Mengen THC, weshalb sie bislang eben nicht von solchen Sportlern ohne Risiko genommen werden konnten. Im Gegensatz dazu steht nun Vitadol Gold zur Verfügung.



In Zukunft werden wir sicherlich noch viel von den Vitadol-Ölen, eos-Liquids und anderen Produkten der Endower GmbH hören, die eng mit europäischen und deutschen Behörden sowie Verbänden, wie bspw. der EIHA und CannaTrust zusammenarbeiten. Das Ziel ist es, Cannabinoid-Produkte gesellschaftsfähiger und für jeden Menschen zugänglich zu machen.



So überrascht es auch nicht, dass man die Vitadol-Öle nicht nur online oder in Fachgeschäften kaufen kann, sondern seit September auch deutschlandweit in jeder Apotheke.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken