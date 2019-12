US-Baseball-Profiliga streicht Cannabis von der Dopingliste

Cannabis wird künftig wie Alkohol behandelt

Illu: mark marker (c) 2011

Der lange Arm der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) ist ein Stück weit kürzer geworden. Ab der kommenden Saison geht die Major League Baseball (MLB) einen eigenen Weg im Umgang mit Spielern, die Cannabis und andere Drogen konsumieren. In einem gemeinsamen Dopingabkommen mit der Spielergewerkschaft MLBPA entschied die MLB, Cannabis nicht mehr als verbotene leistungsfördernde Substanz zu listen und künftig auf eine Stufe mit Alkohol zu stellen.

Auf den ersten Blick erscheint die neue Regelung ein Schritt in die richtige Richtung, doch bei genauer Betrachtung kann nicht übersehen werden, dass es sich dabei um einen faulen Kompromiss handelt. Zwar ist der Cannabis-Konsum dann nicht mehr untersagt, getestet werden die Spieler aber weiterhin. Bislang führte ein positives Testergebnis automatisch zu einer Geldstrafe. Fortan verfolgt die MLB die Agenda „Therapie statt Strafe“, so dass es für die Sportler auch künftig ein Vabanquespiel bleibt, wenn sie in ihrer Freizeit bei einem Joint entspannen. Wer erwischt wird, hat nun die Wahl, entweder ein Strafgeld zu blechen oder sich einer therapeutischen Behandlung zu unterziehen. Das Ziel der MLB bleibt also, die Spieler zur Cannabis-Abstinenz zu zwingen.

Hintergrund der Neuregelung ist Tod des Pitchers Tyler Skaggs, der für die „Los Angeles Angels“ spielte und im Juli tot in seinem Hotelzimmer in Texas aufgefunden wurde. Bei der Obduktion des Leichnams wurden erhebliche Mengen der Opoide Fentanyl und Oxycodon sowie Alkohol festgestellt, die ursächlich für den Tod des 27-Jährigen waren.

Die MLB wird die Spieler deshalb ab der nächsten Saison dazu verpflichten, an Bildungsprogrammen teilzunehmen, um das Bewusstsein für die Risiken und Gefahren des Drogenkonsums zu schärfen. Darüber hinaus werden die Spieler nicht nur wie bisher auf Cannabis getestet, sondern auch auf Kokain, Opiode und synthetisches THC.

Das Büro der Nationalen Drogenkontrolle begrüßt die „historische Vereinbarung“ der MBL und MLBPA , statt Bestrafung Zwangstherapien den Vorrang zu geben. Bleibt nur die Frage, warum das Genussmittel Cannabis noch immer mit schweren Suchtstoffen wie Fentanyl und Oxycodon in einen Topf geworfen wird.

