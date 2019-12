In Kanada und den USA gibt es jedoch ein Überangebot

Bild: Susanne Winter/Archiv



Seit der Freigabe von Cannabis als Medizin in Deutschland ist es regelmäßig zu Engpässen in der Versorgung erkrankter Personen mit ärztlichem Rezept gekommen. Da sich der Anbau hierzulande lange verzögerte und erst Ende nächsten Jahres mit einer ersten Ernte gerechnet werden kann, ist man weiterhin auf Importe aus dem Ausland angewiesen. Da sich jetzt herausstellte, dass eine Überprüfung der angeschafften Waren einen Aspekt übersah, wird es erneut sehr schwer, den steigenden Bedarf in Zukunft abzudecken. Wie das Ärzteblatt und Apotheke Adhoc berichten, liegt der Grund hierfür in den Auflagen bezüglich des Strahlenschutzes. Es werden somit weitere Engpässe bei Medizinalhanf in Deutschland erwartet.



Um Cannabis dauerhaft vor Bakterien und Schimmelbefall zu schützen, greifen Hersteller in der Regel auf ionisierende Strahlung zurück, denen die geernteten Knospen der Pflanzen ausgesetzt werden. Auch vorhandene Keime werden so abgetötet. Es ist Apotheken jedoch gemäß dem Arzneimittelgesetz verboten, derartig behandelte Produkte in den Verkehr zu bringen, wenn dafür keine Genehmigung nach Verordnung über radioaktive oder mit ionisierenden Strahlen behandelte Arzneimittel vorliegt. Nach Informationslage der Apotheken hatten bislang ungefähr zwei Dutzend Importeure Lizenzen von der Aufsichtsbehörde erhalten, die es jedoch zu überprüfen übersah, ob jene Anbieter derartige Strahlenlizenzen besitzen. Im November wären nun die Bezirksregierungen Köln und Düsseldorf tätig geworden und hätten einem Großhändler den Verkauf seiner bestrahlten Produkte untersagt. Da nur wenige Händler eine Genehmigung des Bundesamtes für Strahlenschutz besitzen, darf fortan nur ein kleiner Teil die Waren in Verkehr bringen. Wie Apotheke Adhoc berichtet, heißt dies auch im Umkehrschluss, dass viele Großhändler ihr Cannabis de facto illegal auf dem Markt brachten. Nun drohen strafrechtliche Konsequenzen, verkaufen die Importeure ohne Strahlenschutzgenehmigung weiterhin das medizinisch einsetzbare Cannabis, um erkrankten Personen die Versorgung mit ihrem Medikament abzusichern. Erschwerend zu den Tatsachen kommt hinzu, dass die Länderbehörden für die Aufsicht des Imports von Cannabis verantwortlich sind und hierbei äußerst unterschiedliche Regelungen besitzen. Die Frage, ob es sich um Fertigarznei oder ein Rezepturausgangsstoff handle, wäre der springende Punkt, der laut BfArM im nächsten Jahr bundesweit geklärt werden müsste. Erste Reaktionen eines Händlers bestanden bereits darin, Cannabis flos Bedica, Bediol, Bedrobinol, Bedrocan und Bedrolite zentral zu sperren. Theoretisch fehlen somit nun monatlich über 200 Kilogramm Medizinalhanf in Deutschlands Apotheken – während in Übersee die Anbieter ihr offensichtlich übermäßig produziertes Gras nicht mehr losbekommen.



Verrückte Welt!

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken