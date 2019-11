Eine Frage der Politik

Cannabislegalisierung wird gemacht!



In Deutschland werden täglich bis zu 500 Strafverfahren gegen friedliche Nutzer von Cannabis eingeleitet. Dieser Umstand ließ im vergangenen Monat die Hamburger Ortsgruppe des Hanfverbandes vor der Hamburger Justizbehörde eine Mahnwache mit Kundgebung abhalten, damit den dort beschäftigten Personen bewusst gemacht wird, wie fehlgeleitet die Jagd auf gewöhnliche Konsumenten ist. Dass man betreffend dieser Einschätzung der Situation nicht ganz daneben liegt, bestätigten in der Vergangenheit bereits Oberste Gerichtshöfe anderer Länder wie Südafrika und Mexiko, wo das Verbot der Cannabispflanze in endgültigen Urteilen als verfassungswidrig bezeichnet wurde. In Mexiko hat man jetzt die entsprechenden Schritte eingeleitet, damit dem richterlichen Urteil Folge geleistet werden kann, und alle Bewohner aus der unsittlichen Prohibition befreit werden.



Auch in Kanada, wo die Freigabe von Cannabis für die Genusszwecke erwachsener Bürger seit gut einem Jahr aufgrund politischen Wirkens besteht, musste man nicht bestürzt bemerken, dass Nachteile für die Bewohner entstanden sind. Im Gegenteil – die Reifeprüfung wurde überstanden und seit Oktober sind im Nachbarland der USA nun auch Edibles und Konzentrate gesetzlich erlaubt, die ab Dezember im Handel zwecks Erwerb erwartet werden. Dass eine Umsetzung der zuvor gemachten Versprechen seitens der gewählten Regierung vom Volk verstanden und erwünscht ist, zeigte sich auch im vergangenen Monat, da der mitverantwortliche Premierminister Justin Trudeau es erneut schaffte, während den Parlamentswahlen genügend Stimmen zu erhalten, um mit seinem linksliberalen Kurs für die nächsten Jahre an der Macht zu bleiben.



Es ist daher schon lange mehr als missverständlich, warum ausgerechnet in Deutschland, einem Ort, der sich gern als besonders fortschrittlich und aufgeschlossen präsentieren will, die Hatz auf Kiffer seitens der Regierenden weiterhin mit vollstem Verständnis vonstatten geht. Schaut man auf ein Aushängeschild des beliebt berüchtigten Freistaates Bayern, wo alljährlich während des Münchner Oktoberfestes das große Saufgelage stattfindet, wird trotz leicht gestiegenen Maßkrugschlägereien und etwas häufigerer Sexualstraftaten von einer äußerst zufriedenstellenden Wiesn gesprochen. Kein Wort wird über Begrenzung der Promillewerte für Gäste verloren, keine Überlegung findet statt, welche gefährlichen Auswirkungen die Verharmlosung der Droge Alkohol in der Festzeltzeit auf Heranwachsende haben könnte.



2852 medizinische Notfälle, die von der anwesenden Feuerwehr in den Griff zu bekommen waren, sprechen eine recht eindeutige Sprache, welche in der Öffentlichkeit ähnlich heiß diskutiert gehörten, wie der Vorstoß einzelner Kräfte, die eine Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken fordern, daraufhin aber allzu gerne von konservativen Personen und Medien als unachtsame Jugendgefährder diffamiert werden. Es ist also nach Betrachtung der unterschiedlichen Gegebenheiten im Hier und Anderswo dringend an der Zeit sich auch aufseiten der Politik diese Tatsachen vor Augen zu halten und nicht länger aufgrund jahrelanger Phrasendrescherei an gewohnten Falschinformationen festzuhalten.



Möchten Persönlichkeiten aus den verschiedensten Parteikreisen unbeschadet aus der verschleppten Diskussion in eine reelle Zukunft stapfen, sollten sie anfangen die Urteile höchster Gerichte anderer Ländern etwas ernster zu nehmen, sowie die Zweigleisigkeit bezüglich Biergenuss hierzulande anzuprangern. Mit ein wenig Geschick könnten die Wendehälse, die fortan einen politischen Umschwung in der Drogenpolitik Deutschlands fordern, eigentlich nur davon profitieren, schlagen sie sich auf die Seite der aus gutem Grund seit Dekaden für eine Legalisierung kämpfenden Aktivsten.



Die Cannabislegalsierung findet schließlich statt – wenn bislang auch leider noch nicht in Deutschland.

