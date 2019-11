Cannabis-Werbung im Sport unerwünscht

Königlich-Niederländischer Fußballbund fordert Auflösung aller Sponsorenverträge mit Coffeeshops

Die niederländische Brauerei Heineken ist Partner des Europäischen Fußballverbandes UEFA und darf bei Spielen der Champions League das Spielfeld mit Bierreklame umranden. Europas Fußballfans sollen auf den Geschmack gebracht werden – darunter auch Millionen Kinder und Jugendliche. Die UEFA nimmt es guten Gewissens in Kauf, dass kleine unschuldige Kinder auf die Einstiegsdroge Bier konditioniert und somit der Gefahr einer Alkoholsuchterkrankung ausgesetzt werden. Die Funktionäre der UEFA sind also mitverantwortlich am Elend vieler Millionen Menschen, die schwerstabhängig von der härtesten Droge der Welt sind und in der Folge des Alkoholmissbrauchs zugrunde gehen.

Werbung für harte legale Drogen ist im Sport erwünscht, auch im Amateurbereich. Von der Schülermannschaft bis zu den Altherren zieren die Trikots der Spieler Werbebotschaften für den Alkoholkonsum. Und das ist auch gut so, denn weder der deutsche noch der niederländische Fußballverband denken darüber nach, Alkoholwerbung zum Schutze der Jugend und Volksgesundheit zu verbieten. Der FC Bayern München treibt es sogar soweit, dass sich die Profis nach großen Siegen vor aller Kinderaugen eine Weißbierdusche gönnen.

Gar nicht gut ist es jedoch, wenn Coffeeshops in den Vereinen finanzielles Engagement zeigen und für sich Werbung machen. Inzwischen lassen sich in den Niederlanden mindestens acht unterklassige Clubs von Coffeeshops mit Sponsorengeldern unterstützen. Der Drittligist FC Lienden in der Gemeinde Buren in Gelderland wurde in dieser Saison sogar von einem Coffeeshop-Eigner gerettet, der Zehntausende von Euro aus seinem Privatvermögen in den Verein steckte und einen Konkurs abwendete.

Private Geldspenden aus dem Coffeeshop-Gewerbe sind grundsätzlich nicht verboten, aber moralisch umstritten. Wer Cannabis in Coffeeshops anbietet, wird nur zähneknirschend geduldet, während das Alkoholgewerbe die Konsumenten vollumfänglich legal vergiften darf. Somit ist für die Moralapostel klar: Aus dem Cannabis-Verkauf erwirtschaftetes Geld ist schmutzig und hat in der Welt des Fußballs nichts zu suchen.

Der Königlich-Niederländische Fußballbund (KNVB) strebt deshalb eine Ächtung des Sponsorings durch das Cannabis-Gewerbe an. „Drogen gehören nicht ins Sportumfeld“, sagte ein Sprecher des Verbandes. „Nach dem Gesetz dürfen Coffeeshops überhaupt nicht werben – auch nicht im Fußball.“

Das Mäzenatentum der Coffeeshop-Eigner im Sport stößt auch in den Kommunen auf zunehmenden Widerstand. „Wir tolerieren das überhaupt nicht“, tönt es beispielsweise aus dem Rathaus in Arnheim.

Beim örtlichen Fußballverein De Paasberg ist der Coffeeshop „De Walm“ der Garant für eine stets gut gefüllte Clubkasse. Dafür darf der Coffeeshop am Spielfeldrand eine Plakatwand mit der Aufschrift „die ganze Woche von 10.00 bis 22.00 Uhr geöffnet“ aufstellen. Die Spieler tragen Trikots mit dem Logo des Shops, und im Vereinscasino verrät ein Schild, dass die Bälle ein Geschenk des Cannabis-Händlers sind.

Die Arnheimer Provinzpolitiker wollen die „De Walm“-Werbung möglichst schnell unterbinden. Und das wird auch gelingen, denn bereits die „Midden Arnhemse Sportvereniging“ (MASV) hat dem Druck aus dem Rathaus nachgegeben und alle Werbeschilder des Cannabis-Sponsors entfernt.

Mittlerweile lenken immer mehr Mäzene aus dem Coffeeshop-Gewerbe ein und kündigen an, sich aus dem Sportsponsoring zurückzuziehen. Der Eigner des „Catweazle“ in der Gemeinde Buren, der einen Volley- und zwei Fußballvereine fördert, will sich nicht länger nachsagen lassen, dass er sich als Cannabis-Verbrecher in die Clubs einkaufen will, um an Einfluss zu gewinnen. In einer schriftlichen Presseerklärung gab er bekannt, das Sponsoring des Drittligisten FC Lienden zum Saisonende einzustellen. „Außerdem werden wir jegliche Unterstützung der Sportvereine umgehend und ein für alle Mal beenden, um weitere Diskussionen zu vermeiden.“

