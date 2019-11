Opioid-Epidemie in den Vereinigten Staaten von Amerika

Dopesick – Wie Ärzte und Pharmaindustrie uns süchtig machen



Der berühmte Hollywood-Star Tom Hanks schrieb über das jetzt bei Heyne Hardcore erschienene Buch „Dopesick – Wie Ärzte und Pharmaindustrie uns süchtig machen“: „Tiefe und dringend benötigte Einblicke in das dunkle Herz Amerikas.“ Diese Aussage kann zumindest im zweifachen Sinne verstanden werden, nämlich, dass es um ein dunkles, schmutziges Geheimnis geht und dass es sich um ein Phänomen handelt, dass beinahe ausschließlich die afroamerikanische und/oder hispanische Bevölkerung betrifft. Letzteres trifft in diesem Fall ausdrücklich nicht zu. Denn die Opioid-Epidemie ist ein Phänomen, das in den dünn besiedelten Appalachen-Regionen entstanden ist. Dabei war das Schema in etwa immer dasselbe. Jemand verletzte sich bei der Arbeit oder litt aus anderen Gründen an chronischen Schmerzkrankheiten. Hier kommt die Firma Purdue der Familie Sackler ins Spiel. Die Firma wies starke Opioide wie Oxycodon und Oxycontin als „sicher“ und nicht süchtig machend aus. Beinahe im Mafia-Stil, so die Autorin Beth Macy, wurden Ärzt*innen gedrängt, massiv die Opioide der Firma Purdue zu verschreiben. Der Benefit der Ärzt*innen lag in kostenfreien Tagungen in angenehmen Gegenden wie Florida und Kalifornien sowie in umfangreichen, protzigen Geschenken. Die Kehrseite dieser Medaille war, dass in den Appalachen-Regionen ganz viele Menschen eine massive Opioid-Abhängigkeit entwickelten, was sowohl für die einzelnen Menschen, deren Familien als auch ganze Gemeinden fatale und nicht selten tödliche Folgen hat.



Doch nun noch konkreter zum Inhalt: Der US-amerikanische Präsident Donald Trump war vielleicht einer der Ersten, welche dieses Bild benutzt und damit berühmt gemacht haben: In eine Boeing 787 passen nämlich ungefähr 250 Menschen und genauso viele Menschen sterben in den USA täglich an Opioiden, also an den Schmerzmitteln wie etwa Oxycodon, Vicodin oder Fentanyl. Dies ist eine fatale Bilanz und zeigt hinter abstrakt klingenden Zahlen doch ein immenses Schadensausmaß an. Es kommt aber noch „dicker“, denn in der Altersgruppe der unter 50-Jährigen stellt die Überdosierung von Schmerzmitteln oder Drogen mittlerweile die häufigste Todesursache dar, noch vor Waffengewalt oder Verkehrsunfällen. Dieses Ergebnis ist mehr als ernüchternd und hat letztlich auch das Bewusstsein in der Öffentlichkeit für die Problematik geschaffen, sodass der Staat der Opioid-Krise entgegenzusteuern versucht. Viele der Süchtigen bekamen die Medikamente anfangs dank der aggressiven Werbestrategien der Pharmakonzerne von ihrem Arzt en masse verschrieben, etwa nach einer schwerwiegenden Operation oder einer Sportverletzung. Von den hochwirksam und vor allem schnell süchtig machenden Mitteln kamen die Patient*innen dann nicht aber mehr los und verfielen hoffnungslos einer erbarmungslosen Sucht, die unsägliches Leid von Entzügen, Inhaftierungen und Todesfällen nach sich zog. Sprichwörtlich und tatsächlich sind Millionen Amerikaner somit durch Opioide auf Rezept in eine Abhängigkeit geschlittert, die sie als Person nicht mehr oder nur unter äußersten Opfern und Kraftanstrengungen in den Griff kriegen konnten. Häufig folgte der Opioid-Sucht der Umstieg auf die völlig illegale Droge Heroin. Heroin wirkt ähnlich wie die Opioid-Schmerzmittel. Dabei schwenkten die Süchtigen auf die Droge um, da sie von den Ärzt*innen keine weiteren Rezepte mehr erhielten und da Heroin im Vergleich zu den Schwarzmarkt-Opioiden vergleichsweise günstig ist. Die Pharmakonzerne, die diese neuartigen und hochintensiven Schmerzmittel in den 1990er-Jahren in den Markt gedrückt haben, spielten und spielen die Risiken einer Sucht herunter. Milliardenprofite stehen im Raum, wobei inzwischen gerichtliche Erfolge gegen die Pharmariesen errungen werden konnten. Die preisgekrönte Journalistin und Sachbuchautorin Beth Macy ist durch die USA gereist und hat Süchtige, Betroffene und Hinterbliebene besucht und anschaulich ihre Lebenswege und Schicksale nachgezeichnet. Stellvertretend für die vielen Mütter und Väter, die ihre Kinder verloren haben, stellt sie die Frage nach dem Warum. Dabei ist ein erschütternder Bericht über ein abhängiges, betäubtes und sterbendes Amerika entstanden.



„Dopesick“ mag ein wichtiges Buch zu einem wichtigen Thema sein, zumal auch in Deutschland eine kleine Opioid-Krise herrscht. Allerdings gibt es auch einige wichtige Kritikpunkte, welche den Lektüregenuss stark einschränken. Macy versteht es leider aus der Überfülle der von ihr gesammelten Daten und Informationen nicht, einen kohärenten Erzählstrang zu entwickeln. Das bedeutet konkret, dass das von ihr verwendete Narrativ die Leser*innen häufig mehr verwirrt denn klärt. Die Schwäche liegt meines Erachtens in der mangelhaften Gliederung und Strukturierung des Buchs. So haben die Leser*innen ständig das Gefühl, ein- und dieselbe Geschichte aufgetischt zu bekommen, obwohl Macy andere Namen verwendet. Da sich aber nur die Namen unterscheiden und die dahinter stehenden Geschichten sehr ähnlich wird, wird das Buch zu einer „zähen“ Angelegenheit, bei der „gefühlt“ immer wieder dasselbe erzählt wird. Noch wichtiger ist in diesem Zusammenhang die Kritik, dass die Autorin Cannabis eindeutig als Einstiegsdroge klassifiziert. Es mutet beinahe absurd an, wenn die Autorin Empathie und Mitgefühl mit den Süchtigen zeigt und zugleich immer wieder in Fallbeispielen Cannabis als Einstiegsdroge für den Opioid- und späteren Heroin-Konsum darstellt. Sie erwähnt auch zum Teil die Legalisierungen von Cannabis als Medizin und/oder Freizeitdroge in manchen Staaten der USA. Leider zieht sie überhaupt keine Schlüsse, welche Bedeutung Cannabis in Sachen Schmerzmedizin besessen haben könnte oder besitzt. Denn wäre anstatt Opioiden Cannabis als Schmerzmedizin verschrieben worden, dann wären die vielen Süchtigen, Toten, die überfüllten Gefängnisse und viel durch den Drogenkonsum hervorgebrachte Kriminalität gar nicht erst entstanden. Diesen Kausalnexus, dass Cannabis als Schmerzmedizin hervorragend geeignet ist und die Krise hätte vermeiden können oder auch jetzt noch Süchtigen helfen könnte, von ihrer Sucht loszukommen, zieht Macy leider nicht. Und das ist in unserem Fall leider das Thema verfehlt. Ein Buch über ein wichtiges Thema, das aber ganz wesentliche Aspekte übersieht und falsch darstellt (wie gesagt: Cannabis als Einstiegsdroge, die dann zwangsläufig zu Heroin führt). Schade! „Dopesick“ hätte das Zeug gehabt ein hervorragendes Buch zu werden, doch diese Chance hat die Autorin leider vergeben. Insofern sei das Buch ausschließlich denjenigen empfohlen, die sich aus eigenem Interesse oder aber aus Interesse an den gesellschaftspolitischen Zuständen in den USA für die dortige Opioid-Krise interessieren.



Christian Rausch

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken