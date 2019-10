Pfarrer muss wegen illegalen Cannabis-Handels ins Zuchthaus

Christliche Nächstenliebe bringt Diener Gottes in Teufelsküche

Das Landgericht Chemnitz hat gestern das Urteil gegen einen evangelisch-lutherischen Priester gefällt: zweieinhalb Jahre Haft wegen unerlaubten Cannabis-Handels in acht Fällen. Bereits zu Prozessauftakt letzte Woche hatte der suspendierte Pfarrer der St.-Pauli-Kreuz-Kirchgemeinde auf dem Kaßberg eine umfangreiche Beichte abgelegt und die ihm zur Last gelegten Cannabis-Straftaten eingeräumt. Somit hatte die Strafkammer leichtes Spiel in der Wahrheitsfindung und Strafzumessung.

Ursächlich für die schuldhafte Verfehlung ist gottgebotene Nächstenliebe. Der Pfarrer gab zu Protokoll, einem kurdischen Kriegsflüchtling Geld geliehen zu haben, damit dieser seine Familie nach Deutschland holen kann. Das Darlehen betrug rund 12.000 Euro. Doch bald stellte sich heraus, dass aufgrund der Erwerblosigkeit des Geflüchteten keine Aussicht auf schnelle Rückzahlung des Kleinkredits bestand.

In der Folge beschloss der Pfarrer, gemeinsam mit seinem Schützling größere Mengen Marihuana von Leipzig nach Chemnitz zu transportieren. Zunächst übernahm er den Job als Chauffeur, beteiligte sich später aber auch am Verkauf. Insgesamt soll der 49-jährige Chemnitzer rund 15 Kilogramm Cannabis mit einer Gewinnsumme von etwa 18.000 Euro umgesetzt haben. Den An- und Verkauf des Marihuanas soll der Geflüchtete über seine Kontakte organisiert haben. Laut eines MDR-Reporters habe die Auswertung der Chat-Protokolle ergeben, dass der Pfarrer vollumfänglich in das Business involviert war und sogar bei der Preisgestaltung mitgewirkt hat.

Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer eine viereinhalbjährige Haftstrafe für den Diener Gottes. „Er hatte weder Suchtdruck, noch finanzielle Not, sondern handelte aus Gier nach mehr Geld.“

Der Rechtsbeistand des Angeklagten plädierte auf eine Bewährungsstrafe, da er bereits genug damit gerichtet sei, den Beruf nicht mehr ausüben zu können. Die St. Pauli-Kreuz-Kirchgemeinde hat den Pfarrer aufgrund der Ermittlungen seit Juni 2017 beurlaubt und wird ihn nach der Verurteilung voraussichtlich zum Teufel jagen. Auch wird er seine Dienstwohnung verlieren. Überdies habe sich der Gottesmann reumütig und geständig gezeigt. Vor allem aber habe seine Sangeskunst den Strafverfolgungsbehörden geholfen, weitere schwere Cannabis-Straftaten aufzuklären.

Das letzte Wort nutzte der Pfarrer, um noch einmal ein Sündenbekenntnis mit der Hoffnung auf Sündenvergebung abzulegen: „Ich möchte mich entschuldigen, bei allen, die von mir als Pfarrer enttäuscht sind.“

Doch die Beichte als Gnadenmittel wollte Richterin Simone Herberger nicht gänzlich in die Waagschale werfen. Sie vergab dem fürsorglichen Pfarrer im Namen Christi seine Sünden nicht und verhängte im Namen des Volkes eine Zuchthausstrafe von zweieinhalb Jahren.

Quellen:

MDR

tag24

