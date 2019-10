Verlängerung im Cannabis-Prozess um Braunschweiger „Hanfbar“

Gericht lässt einen Denunzianten als Kronzeugen der Staatsanwaltschaft zwangsvorführen

Sadhu van Hemp

Letzten Donnerstag gab es bei freiem Eintritt im Landgericht Braunschweig die Fortsetzung der Schmierenkomödie „Guter Hanf, schlechter Hanf“ – und es war zum Kringeln. Doch das Schönste an dieser spannungsgeladenen Episode war, dass es nicht wie angekündigt die letzte war und die Schaulustigen mit einem Cliffhanger nach Hause geschickt wurden.

Schon zu Beginn des Verhandlungstages zeichnete sich ab, dass der Plan des Gerichts, die beiden Betreiber der Hanfbar wegen Cannabis-Handels kurz und schmerzhaft abzuurteilen, nicht aufgehen wird. Erstmals äußerten sich die Angeklagten zu dem Vorwurf, in ihren Geschäften unerlaubten gewerbsmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Marcel Kaine ließ über seinen Anwalt verlesen, dass er fest davon ausgeht, dass der Verkauf von nicht berauschendem Cannabis-Tee zulässig ist. Seiner Ansicht nach handelt es sich um ein CBD-Gesundheitsprodukt, dem eine entzündungshemmende, entkrampfende und angstlösende Wirkung nachgesagt wird.

Kaine (28) und sein Geschäftspartner Bardia Hatefi (36) sind nach wie vor davon überzeugt, dass nicht sie, sondern die Strafverfolgungsbehörden rechtswidrig gehandelt haben. Deshalb haben sie sich auch nicht von der Polizei einschüchtern lassen, als diese mehrfach die Geschäfte stürmte und die Cannabis-Waren beschlagnahmte. Nach jeder Razzia bestellten sie bei zertifizierten Betrieben neuen Hanftee und boten diesen an. „Mein Verkauf ist so legal wie der Verkauf anderer Anbieter“, verlas Kaines Anwalt mit dem Hinweis darauf, dass Hanfblütentees deutschlandweit in Teeläden, Reformhäusern und Drogerien verkauft werden. Erst als die Staatsanwaltschaft mit der ganzen Härte des Gesetzes zuschlug und Kaine wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft steckte, wurde der Cannabis-Tee aus dem Sortiment der Hanfbar genommen. „Es war die einzige Möglichkeit, wieder in Freiheit zu gelangen.“

Nach der Verlesung der Erklärungen der beiden Angeklagten, stellten die Verteidiger mehrere umfangreiche Anträge, die nun vom Gericht geprüft werden müssen und den Prozess voraussichtlich weiter in die Länge ziehen.

Der eigentliche Showdown des Verhandlungstages war jedoch der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft, der trotz Ladung zum dritten Verhandlungstermin nicht erschienen war. Da auch die Verteidigung darauf bestand, den Zeugen zu hören, sah sich das Gericht gezwungen, den guten Mann zwangsweise vorführen zu lassen. Und so musste die Polizei den 34-Jährigen zu Hause in Berlin abholen und nach Braunschweig befördern. „Man hat mich vor 15 Stunden mit einem Gefangenentransport hergebracht und mir sogar Gürtel und Schnürsenkel abgenommen. Ich konnte mir nicht einmal die Zähne putzen“, beschwerte sich der Zeuge bei den Richtern.

Bei der Einvernahme des Zeugen kam heraus, dass er mutmaßlich derjenige war, der die Ermittlungen erst in Gang gebracht hatte. Auslöser sei eine schlechte Bewertung der Hanfbar bei Google gewesen, die die Aufmerksamkeit der Polizei erregt hätte. In dem Kommentar zur Bewertung heißt es: „Hier werden CBD-Blüten verkauft, die die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllen. Man macht sich als Kunde bei Erwerb strafbar.“ Zudem soll der Mann der Braunschweiger Polizei den Tipp gegeben haben, dass die Hanfbar-Eigner illegale Cannabis-Geschäfte betreiben.

Während der Vernehmung, des Zeugen kam ans Tageslicht, dass der 34-jährige Berliner zur besagten Zeit selbst im Online-Handel mit CBD-Produkten tätig war. Auf Nachfrage der Verteidigung bestritt der Zeuge den Vorwurf, er habe die unliebsame Konkurrenz aus Braunschweig aus dem Weg räumen wollen. Vielmehr habe es ihn geärgert, in welcher Art und Weise die Hanfbar ihre Geschäfte betreibt. „Ihr habt den lautesten Lärm gemacht“, wandte er sich direkt an Hatefi und Kaine. „So kann man den Ruf von Cannabisprodukten in Deutschland nicht verbessern.“ Entschuldigend fügte er an: „Ich wollte niemanden reinreißen.“

Der Braunschweiger Cannabis-Prozess zählt fraglos zu jenen Justizpossen, die peinlicher nicht sein können und dem Rechtsstaat Deutschland ins Zwielicht stellen. Würde es für Marcel Kaine und Bardia Hatefi nicht um Kopf und Kragen gehen, man könnte glauben, im Braunschweiger Landgericht wird eine Sat1-Reality-Show mit Fernsehrichterin Barbara Salesch aufgeführt. Leider ist dem nicht so: Für die beiden Hanfbar-Betreiber ist es bitterer Ernst, denn allein der wirtschaftliche Schaden, den die Staatsanwaltschaft angerichtet hat, ist immens: Große Mengen Cannabis-Tee konfisziert, Konten eingefroren, Kassen samt Bargeldbestand verschwunden. Laut Hatefi beläuft sich der bislang entstandene Schaden auf fast 300.000 Euro.

Am Mittwoch um 9 Uhr 00 hebt sich im Landgericht Braunschweig der Vorhang zum fünften Akt der Schmierenkomödie um die Hanfbar. Die Zuschauer werden sich prächtig amüsieren, wenn sich Justitia abermals entblößt und von der unappetitlichen Seite zeigt.

Quellen:

NDR

Braunschweiger Zeitung

Hanfbar auf Facebook

