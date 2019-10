Todesfälle in den USA geben kaum Aufschluss über Ursachen



Das Vaporisieren von Cannabis über Verdampfer ist eine der unschädlichsten Methoden des Konsums. Qualitativ hochwertige Grasknospen zwischen 180 und 210 Grad Celsius zu erhitzen und deren dann entstehenden Dampf zu inhalieren, schädigt in keiner Weise die Lunge. Hersteller exquisiter Geräte dürfen sogar damit werben, dass ihr Gerät von der Krankenkasse übernommen werden kann, ist man dort als Cannabispatient registriert. Es gibt aber auch andere Formen des Verdampfens, die derzeit große Wellen in Medien schlagen, da aufgrund des Konsums offensichtlich leider mittlerweile 26 Menschen verstorben sind, nachdem sie Konzentrate aus fragwürdigen Quellen zu sich nahmen. Da sich jedoch noch keine eindeutigen Gründe für das Versagen der Atemorgane bestimmen ließen, herrscht weiterhin Unklarheit über Cannabisöl-Verdampfer.



Seit August 2019 ist man in den USA und weltweit alarmiert, dass das Einatmen ungeprüfter Vaporisator-Konzentrate schwere gesundheitliche Schäden verursachen kann, die unter Umständen sogar zum Tod führen. Während zum Beginn die Medien in Deutschland sich einzig auf die Konsumform scherten, jedoch die Hintergründe der inhalierten Waren außer acht ließen, wird mittlerweile etwas genauer auf die Tatsachen geblickt, die bis zum jetzigen Zeitpunkt 26 Menschen das Leben gekostet haben sollen. 1299 Personen sollen insgesamt unter den Auswirkungen des Konsumierens ungeprüfter Vaporisator-Öle schwere gesundheitliche Schäden erlitten haben, die sich zumeist in der Lunge der Betroffenen aufzeigen lassen. Dennoch ist bislang der tatsächliche Grund für diese tragischen Auswirkungen noch nicht gefunden worden, auch wenn Hinweise dafür sprechen, dass es sich um Vitamin-E-Acetat handeln könne, das für die Epidemie verantwortlich ist. Auch wenn die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin und auch die europäischen Lungenärzte im Dachverband European Respiratory Society vor dem Einsatz von sogenannten E-Zigaretten oder Vape-Pens abraten, da die Gefahren für die Gesundheit nicht abzuschätzen seien, sieht das Bundesamt für Risikobewertung laut Toxikologen Frank Henkler-Stephani keinen Grund, die Bewertungen bezüglich der Schadstoff- und Suchtrisiken von E-Zigaretten abzuändern. „Es sind keine erhöhten Risiken für Produkte aus dem deutschen und dem europäischen Fachhandel erkennbar“, wird Henkler-Stephani in der FAZ zitiert. Schlüsse könne man derzeit aus den Meldungen aus den USA kaum ziehen, da die Lage zunehmend unübersichtlicher werde, um genauere Aussagen zu treffen. Man wisse einfach zu wenig über die Vorerkrankungen der Betroffenen und die Zusammensetzungen der Inhaltsstoffe der verdampften Öle wären weitestgehend unbekannt. Sicher sei bloß, dass es sich bei den Produkten um „nichtkonventionelle beziehungsweise Schwarzmarktprodukte“ gehandelt habe, die in der Regel mit Hanföl oder hochkonzentriertem Tetrahydrocannabinol versehen waren.



Jeder sechste Erkrankte habe aber bloß nikotinhaltige Flüssigkeiten verdampft, weshalb man kaum Schlüsse über die wirklichen Gründe ziehen könne. Nach Aussage des Toxikologen sollten Hanföle aber auf keinen Fall mit anderen Flüssigkeiten und Aromen zusammen in E-Zigaretten verbrannt und inhaliert werden, da man wenig über das Kombinationsrisiko wissen würde. Hanföltröpfchen im Dampf könnten aber eine Rolle spielen, schließlich konnte man das erwähnte Vitamin-E-Acetat mehrfach in den Lungen der Erkrankten und Verstorbenen nachweisen. Da es in den USA jedoch auch keine Obergrenze für die Nikotinmenge in den genutzten Vapo-Kartuschen gäbe, sei auch in den hohen Konzentrationen ein Gefahrenpotenzial aufzufinden. Da in Deutschland die meisten Produkte jedoch aus dem Fachhandel stammten, sei nicht davon auszugehen, dass hierzulande akute Gefahren bestünden.



Gäbe es bei uns einen legalen Fachhandel für geprüfte Cannabisprodukte, dürfte das Problem – auf das man laut Henkel-Stephani insgesamt aber auch hier vorbereitet sein müsse – in Deutschland gar nicht erst auftreten. Legale und qualitativ hochwertige Produkte verhindern ein Gepansche auf dem Alkoholsektor schließlich auch, oder?

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken