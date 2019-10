Jeglicher Drogenkonsum muss straffrei bleiben



Der Konsum von Cannabis ist in der deutschen Gesellschaft weit verbreitet. Mehrere Millionen Menschen genießen die berauschenden Produkte der Hanfpflanze jährlich, ohne damit unbedingt einen gesundheitlichen Aspekt zu verfolgen. Die Problematik des Konsums besteht in erste Linie aufgrund der weiterhin angewandten Strafverfolgung, die mehr Schaden anrichtet, als der Genuss des natürlichen Rauschmittels. So sieht das auch der Bremer Ableger des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, weshalb dort vor Kurzem ein 26-seitiges Positionspapier veröffentlicht wurde, welches einen Umschwung in der Drogenpolitik des gesamten Landes fordert. Der ehemalige Gesundheitssenator und derzeitige Vorsitzende des Verbandsrates des Paritätischen Bremen Hermann Schulte-Sasse kritisiert darin die bisherige Handhabung und fehlgeleitete Diskussion, welche seit gut dreißig Jahren kaum in realistischem Maße geführt worden ist. In dem am 02.10.2019 veröffentlichten Schriftstück wird daher eine Cannabisentkriminalisierung vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Bremen gefordert.



„Kein weiter so! Neue Wege in der Drogenpolitik“ nennt sich das Positionspapier des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Bremen, das eindeutige Forderungen an die Politik stellt. Deutschland halte mit dem Betäubungsmittelgesetz bis heute an einer auf Kriminalisierung, Strafverfolgung und Abschreckung basierenden Drogenpolitik fest, heißt es darin. Doch diese Politik richte eher zusätzlichen Schaden an, als dass sie den Konsum verhindere, sagt Hermann Schulte-Sasse. Medizinische und soziale Hilfen für schwer Suchtkranke würde verhindert, weshalb dadurch eine Verelendungsspirale in Gang gesetzt werde. Auch würden Menschen kriminalisiert, die Substanzen mit geringen Gefahrenpotenzial konsumierten, wozu beispielsweise auch Cannabis zähle. Dies ergäbe individuelle und hohe gesellschaftliche Folgekosten, weshalb neue Schritte in der Drogenpolitik Deutschlands gegangen werden müssten. Die Verhinderung und Reduzierung von Schäden, welche durch den Drogenkonsum für das Individuum und für die Gesellschaft entstehen könnten, müssten daher ins Zentrum der Sucht- und Drogenpolitik rücken, was der Paritätische Wohlfahrtsverband Bremen mit der Veröffentlichung seines Positionspapiers erreichen möchte.



Gerade bei Cannabis zeige sich deutlich, dass politisches Umdenken notwendig ist. „Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft Cannabis nicht mehr als gefährliche Droge ein. Der Konsum ist in der Bevölkerung durchaus verbreitet und stillschweigend akzeptiert, wird aber immer noch strikt kriminalisiert. Die Mehrheit aller Drogendelikte, mit denen sich die Polizei befasst, bezieht sich auf Cannabis. Das richtet mehr Schaden an als die Substanz selbst. Und es bindet Mittel und Ressourcen, die besser in wichtige sozialstaatliche Aufgabenfelder investiert würden“, sagt Regine Geraedts, die Verbandsratsmitglied des Paritätischen Bremen und maßgeblich an der Erstellung der Broschüre beteiligt gewesen ist. Man fordert daher die Landesregierung auf, alle landespolitischen Spielräume für eine solche Politikwende zu nutzen, damit statt der Kriminalisierung eine Regulierung des Konsums von Cannabis ermöglicht werden kann. Als ein wichtiger Schritt könne dabei die Einführung eines Cannabismodellprojektes in Bremen betrachtet werden, das selbst den Eigenanbau von Cannabis beinhaltet, was bereits auch schon im Vorfeld beim derzeitigen Bürgermeister Andreas Bovenschulte gewisse Unterstützung fand. Prävention und Jugendschutz sollten hier die angepeilten Ziele darstellen, die auch beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Bremen als Prämissen gelten.



„Gesundes Verhalten entsteht in gesunden Verhältnissen und gesunde Verhältnisse sind politisch zu gestalten“ sagte der Vorsitzende des Verbandsrates Hermann Schulte-Sasse dazu passgenau.

