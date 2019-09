Promotion – Warsaw is calling



Schon zweimal hat man seitens der Agentur Sowjet GmbH in Polen eine erfolgreiche Hanffachmesse ausgerichtet, deren Auftritt sich in diesem Jahr zum dritten Mal jährt. Erneut wird in Warschau die Cannabis-Branche eingeladen, sich bestmöglich zu präsentieren, damit auch in Zentralosteuropa das Wissen über Hanf, Cannabis und Marihuana vermittelt werden kann, ohne dass negative Vorurteile das Rennen machen. Wie auch in den letzten beiden Jahren wird zu diesem Zweck die große Centrum-Targowo-Kongresowe-Global-EXPO-Halle von namhaften Herstellern aus dem Cannabusiness besiedelt und man hofft auf wachsendes Interesse seitens der polnischen Bevölkerung. Die Cannabizz 2019 in Polen findet vom 29.11. bis zum 01.12.2019 statt und bietet allen Besuchern ein buntes Potpourri an allen interessanten Dingen, die mit Hanf und Cannabis in Verbindung stehen.



Natürlich wird neben der Ausstellerfläche auch die Bühne für Diskussionsbeiträge und wissenschaftliche Vorträge frei gemacht werden, sodass während des Schlenderns über das gesamte Areal auch viel wissenswertes über die derzeitige Entwicklung der Hanfkultur in Polen und der gesamten Welt eingesaugt werden kann. Dabei wird es in erster Linie um die sozialen Aspekte, die industriellen Hintergründe und den medizinischen Einsatz der vielseitigen Hanfpflanze gehen, sodass für jeden Besucher und Teilnehmer viel Informationen bereitgestellt sind, wenn die Cannabizz 2019 zum dritten Mal ihre Pforten öffnet. Neu hinzugekommen ist in diesem Jahr die Investors Lounge – noch einmal extra zu der Business Lounge – in der Firmen spezielle Präsentationen von ihrem Business abhalten dürfen und dabei potenzielle Investoren oder Business-Partner treffen können. Das letzte Wochenende im November bietet somit viel Auswahl für anreisende Besucher sowie viel interessiertes Publikum für alle anwesenden Aussteller. Hier finden sich Samenproduzenten aus dem Seedbank-Geschäft, Düngemittelhersteller aus den verschiedensten Teilen der Welt, CBD-Anbieter unterschiedlichster Herkunft und natürlich auch Netzwerke, denen der medizinische Einsatz oder die Legalisierung von Cannabis am Herzen liegt.



Dazwischen finden sich andere Produzenten mannigfaltiger Produkte, die für die Herstellung oder den Konsum von Marihuana geeignet wären, sodass die neusten Entwicklungen des Marktes aus den verschiedensten Bereichen unter genaueren Augenschein genommen werden können. Knapp einhundert Aussteller dürfen erwartet werden, die sich nach Zentralosteuropa trauen und in einer der berühmtesten Städte der Welt dafür Sorge tragen, dass auch dort die Hanfkultur unter veränderten Bedingungen vorankommen kann. Da die Gesetzeslage in Polen derzeit noch strikt gegen den Gebrauch von Genuss-Cannabis spricht, ist dieses Engagement von allen Seiten als besonders vorbildlich wahrzunehmen, da man schließlich die Arbeit in anderen Gefilden, mit geringerem Vorbehalt gegen Hanf, natürlich etwas entspannender gewöhnt ist.



Damit sich auch in Polen eine Veränderung in möglichst geringem Zeitraum durchsetzen lässt, darf die Cannabizz Hanffachmesse als Pionier in dem Segment betrachtet werden, das andernorts für Milliardeneinnahmen und sprudelnde Steuergelder verantwortlich gemacht wird. Arbeitsplätze, Jugendschutz und gesundheitliche Vorteile sind Teil des Geschäftes mit Cannabis, sodass kein schlechtes Gewissen zu plagen hat, freut man sich auf den Besuch der dritten Hanffachmesse in Polen, die unter dem Namen Cannabizz 2019 möglichst viele interessierte Personen nach Warschau zu locken versucht, damit auch der Nachbar Deutschlands aus dem Tiefschlaf erwacht und die praktischen Eigenschaften der fantastischen Pflanze zu erkennen beginnt. Die Cannabizz lädt daher auch alle aus der Heimat stammenden Hanfbefürworter zu einem Besuch in Polens Hauptstadt ein, um die Kommunikation zwischen den unterschiedlich weit fortgeschrittenen Fraktionen zu unterstützen.



Warsaw is calling – Cannabizz 2019.

www.cannabizz.pl



LOCATION

Centrum Targowo-Kongresowe Global EXPO ul.

Modlińska 6D, 03-216 Warsaw, Poland



DATES

29.11.-01.12.2019



OPENING HOURS

Friday: 10⁰⁰ to 18⁰⁰

Saturday: 10⁰⁰ to 18⁰⁰

Sunday: 10⁰⁰ to 18⁰⁰



TICKETS PRICE

1 Day

Normal ticket: 19 zł



3 Days

Normal ticket: 38 zł

VIP ticket: 99 zł

