Immer Ärger mit der Presse

Nachrichten vergessen wichtige Hinweise zu erwähnen



Am 21. August berichtete das Hanf Journal über mysteriöse Krankheitsfälle in den USA, die nach amerikanischen Nachrichten mit dem Konsum von Vapo-Kartuschen der dubiosen Firma Dank Vapes zusammenhängen sollen. Zwei Tage später gab es den ersten Todesfall zu vermelden, sodass sich dann auch andere Presseorgane auf die Nachricht stürzten. Jedoch – das wurde schnell klar – ließ man gewisse Informationen unerwähnt und schob das Ganze auf eine andere Ebene. Nicht die verunreinigten THC-Liquids eines gewissenlosen Produzenten waren jetzt im Visier der journalistischen Elite, sondern gleich die gesamte Konsumform des Vaporisierens.



Warnungen über die Gefährlichkeit der E-Zigarette wurden ausgesprochen und verbreitet, die bekannten Details über das Vorhandensein giftiger Blausäure in den semiprofessionell produzierten Schwarzmarktkartuschen jedoch nicht erwähnt. „Erster Toter nach E-Zigaretten-Gebrauch in Amerika“, titelt die Frankfurter Allgemeine, um im Text nur kurz auf den THC-Konsum einzugehen, „Erster Toter durch E-Zigaretten: Raucher in den USA stirbt an Lungenproblemen“ schreibt der Focus und nennt weder den Schwarzmarkthintergrund noch die Zusammenhänge zum illegalen Cannabismarkt. Es scheint, als habe man kein Interesse an den tatsächlichen Ursachen dieser schicksalhaften Entwicklung, sondern möchte einfach nur die Nutzer der regulären E-Ziggis komplett vor den Kopf stoßen und verunsichern. Hier zeigt sich eindrucksvoll, wie die Presseorgane reagieren, wenn es Nachrichten gibt, die sich weniger lohnen, erwähnt zu werden. Es geht hier schließlich nicht nur um den Zigaretten-Markt, der Deutschland jährlich Steuergelder in Milliardenhöhe generiert, sondern auch um die Vorteile eines legalen Cannabismarktes.



Solange kontrollierte Substanzen über Ladentische an Konsumenten abgegeben werden, haben die Nutzer keine großen Befürchtungen, vergiftet zu werden. Wird dagegen unter der Hand versucht Geld zu verdienen, kann es wesentlich häufiger vorkommen, dass das finanzielle Interesse Menschen über Leichen gehen lässt. So gab es auch in Deutschland schon 2008 die größte Vergiftungswelle mit Blei seit dem Zweiten Weltkrieg, da kompromisslose Dealer ihr Cannabis zwecks dreister Gewichtsoptimierung mit dem giftigen Stoff versetzten. Diese beiden Beispiele zeigen, dass eine eigentlich nicht toxische Substanz wie THC unter den falschen Bedingungen zu einer Gesundheitsgefahr werden kann, wird seitens der Regierungen nicht daran gearbeitet, Sicherheiten durch Legalisierung zu gewährleisten. Es gibt neben der schädlichen Strafverfolgung von Konsumenten auch die gefährlichen Nebenwirkungen dank schlechter Menschen im Schwarzmarktgeschäft, was jeder nur halbwegs intelligenten Person eigentlich die Augen öffnen müsste, dass das Jahrtausende Jahre problemlos eingesetzte Naturrauschmittel Cannabis hinter dem Vorhang der Legalität wesentlich gefährlichere Eigenschaften erhält, als würde es vor diesem Schleier verkauft werden.



Doch derartige Aussagen sind wohl kaum in der Öffentlichkeit seitens Presseorganen zu erwarten, verschweigen diese schon die Zusammenhänge zwischen den aktuellen Krankheitsfällen und dem zu bedauernden Todesfall in den USA, obwohl es äußerst wichtige Informationen sind. Vielleicht wird aber immerhin dem einen oder anderen E-Zigaretten-Raucher bewusst, dass man nicht alles ohne Hinterfragung für bare Münze nehmen sollte, wenn es gegen die Interessen der Mächtigen geht. Die Legalisierung von Cannabis könnte somit immerhin einige neue Befürworter gefunden haben – in der richtigen und nicht in der Details verschweigenden Pressewelt.



Die Freigabe von Hanf sollte nun schließlich auch wieder allein aus gesundheitlichen Gründen von allen aufmerksamen Personen gefordert werden können. Gebt es frei!

