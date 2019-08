Drug Enforcement Administration will dazu Forschung vorantreiben



Seit über fünfzig Jahren produziert einzig die Universität von Mississippi im Auftrag der Bundesregierung der USA für Forschungszwecke Marihuana. Da sich seit drei Jahren weitere Anbieter auf eine derartige Aufgabe bewerben konnten, jedoch bislang keine Entscheidungen getroffen wurden, hat nun durch das Wirken von Richtern endlich ein Entscheidungsfindungsprozess stattgefunden, der künftig dreiunddreißig Bewerbern die Chance auf eine legale Tätigkeit im Bereich der Cannabisforschung verschaffen kann. Während dieser am Montag bekannt gewordenen Tatsachen wurde seitens der Drug Enforcement Administration dazu auch eine weitere interessante Botschaft in die Welt heraus posaunt. Die DEA bestätigt: CBD ist legal und bedarf zur Produktion und zwecks Untersuchungen keine Genehmigung seitens der berühmt berüchtigten Behörde.



Während die Food and Drug Administration noch im Juni 2019 den Handel mit CBD-Produkten recht sorgenvoll betrachtete und damit dem Geschäft mit dem nicht berauschenden Hanfwirkstoff einen kleinen Dämpfer verpasste, hat jetzt die Drug Enforcement Administration klar gestellt, dass Hanf dank des Agriculture Improvement Act des Jahres 2018 nicht länger zu den kontrollierten Pflanzen zählt, solange der THC-Wert nicht 0,3 Prozent übersteigt. Somit stünde es frei, sich dem Anbau und auch der Produktion von CBD zu widmen, da eine DEA-Registrierung nicht länger erforderlich ist, um Hanf wachsen oder Cannabidiol erforschen zu lassen. Diese Bestätigung stellt eine gute Nachricht für die CBD-Branche dar, die kürzlich erst auf dem Markt einen Raketenstart erlebte. Hersteller, die gesundheitsbezogene Angaben zu CBD-haltigen Produkten machen, werden jedoch weiterhin von der Food and Drug Administration überprüft werden können. Darüber hinaus gelten möglicherweise Gesetze und Einschränkungen in den einzelnen unterschiedlichen Bundesstaaten der USA, denen sich die Produzenten zu unterwerfen haben werden. In jedem Fall zeigten sich Bewerber, Forscher und selbst der Justizminister William Barr darüber erfreut, dass künftig das Forschungsmaterial der Cannabisforschung aus mehreren Quellen stammen wird und damit die Varietätenvielfalt ein wenig mehr der Realität angepasst werden kann.



Inwieweit dieses Sachverständnis aus Übersee hierzulande Einfluss haben wird, bleibt unter den bisherigen Umständen abzuwarten, sollte aber aufgrund der bekannten Vorbildfunktion der USA jedoch auch nicht unterschätzt werden …



… und Novel Food für Mensch und Tier ist der seit Jahrtausenden im Einsatz befindliche Hanf unter realistischer Betrachtung ja eigentlich ganz sicher nicht!

