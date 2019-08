„Dank Vapes“ Graskonzentrate sollen Bestandteile von Zyklon B enthalten



Wie wichtig ein regulierter und kontrollierter Markt von Cannabisprodukten ist, zeigt aktuell ein bestürzendes Beispiel aus den Vereinigten Staaten. Obwohl in 11 Bundesstaaten Cannabis zu Genusszwecken für Erwachsene verfügbar ist und medizinisches Marihuana im Großteil der USA gehandelt werden darf, bleibt in gewissen Gefilden der Gang auf den Schwarzmarkt notwendig, will man sich mit Cannabis berauschen. Hier hat sich in der letzten Zeit ein Trend durchgesetzt, der jetzt für gesundheitliche Probleme der gefährlichsten Art sorgt. Kartuschen mit Cannabiskonzentraten werden in Amerika aktuell besonders gerne gekauft, da sich ein unauffälliger Konsum damit bewerkstelligen lässt und vaporisieren gesundheitsförderlicher erscheint als das Rauchen von Cannabis. Nun haben sich jedoch Fälle gehäuft, bei denen Menschen mit schweren Lungen- und Herzschäden im Krankenhaus behandelt werden mussten, nachdem sie die Inhaltsstoffe aus unter der Hand gehandelten Kartuschen inhalierten. Diese Fake-Vape-Cartridges verursachen bedrohliche Gesundheitsschäden und ein professionell betriebener Anbieter soll dafür verantwortlich sein.



Unter dem Namen „Dank Vapes“ scheint ein eigentlich in der Verpackungsindustrie operierender Konzern den Handel mit Vape-Kartuschen auf dem Schwarzmarkt zu betreiben, der sich nicht daran hält, die Reinheit seiner Produkte zu beachten. Auf Nachfrage seitens des Portals Inverse sagte der Gründer der auf das Cannabis-Geschäft konzentrierten Doja-App, dass „Dank Vapes“ zwar wie eine Cannabis-Firma agiere, jedoch tatsächlich überhaupt nicht existieren würde. „Dies sind nur unbekannte Leute, die Patronen als „Dank Vapes“ füllen. Es gibt keine einzige Einrichtung der Firma. Es sind nur Leute in ihren Garagen, die sie füllen und verkaufen“, meint Mark Hoashi gegenüber dem Portal. Myron Roney, der ein Testlabor für Cannabisprodukte betreibt, weiß nach Untersuchungen, dass in jenen Schwarzmarktwaren oft das Azol-Fungizid Myclobutanil enthalten ist, welches bei Erhitzung giftige Dämpfe freisetzt. Einer der Stoffe der dabei entsteht, ist Cyanwasserstoff, das ein Hauptbestandteil von Zyklon B ist. Die umgangssprachlich bezeichnete Blausäure wurde von den Nazis während der Zeit des Nationalsozialismus in Konzentrationslagern eingesetzt, um Massenmord an den Inhaftierten zu begehen.



Jetzt hat es in den USA mehrfach Menschen in Krankenhäuser gebracht, die sich nach dem Inhalieren der nachgemachten Vape-Cartridges schwere Schäden an Herz und Luge zuzogen. Ein 26-jähriger Mann aus Wisconsin musst nach seiner Einlieferung sogar in ein künstliches Koma versetzt werden, nachdem er die viskosen Cannabiskonzentrate konsumierte, die von dem mysteriösen Hersteller „Dank Vapes“ auf dem Schwarzmarkt verkauft werden. Dies stellt keinen Einzelfall dar, da in der vergangenen Woche bereits 20 Menschen aus Illinois, Minnesota und Wisconsin aufgrund von Atemproblemen in Krankenhäusern aufgenommen wurden, die allesamt zuvor von Vape-Cartridges aus unbekannter Quelle Lungenzüge nahmen. Auch in New York und selbst in Kalifornien sollen aufgrund vergleichbarer Zusammenhänge insgesamt 17 Personen unter den Symptomen einer schweren Lungenentzündung gelitten haben, die sich mittlerweile auf Intensivstationen aufgrund der fatalen Konditionen ihrer Atmungsorgane befinden.



Vergleiche lassen sich bezüglich dieser Auswüchse mit der Zeit der Alkoholprohibition ziehen, als jährlich circa 1000 Personen aufgrund gepanschter Flüssigkeiten in den USA das Zeitliche segneten. Um derartige Situationen verhindern zu können, ist es offensichtlich doch bitter benötigt, kontrollierte Produkte auf einem legalen Markt anzubieten. Nur so werden Konsumenten davor bewahrt, den geldgierigen Fängen gewissenloser Falschspieler und ihren gesundheitsschädlichen Produktplagiaten ungeschützt ausgeliefert zu sein.



Legalize – but now!

