Cannabis-Influencerin gebustet

Berliner Polizei stoppt Internethandel mit Cannabis

Foto freeimages / Bella

Die Idee einer Berlinerin, sich als „Cannabis-Influencerin“ auf Instagram zu präsentieren und via Livestream Cannabis statt Kosmetik zum Kauf anzubieten, war keine gute, dafür aber mal richtig bescheuert. Denn nicht nur potenzielle Kunden zeigten reges Interesse für die Offerte der 29-Jährigen, sondern auch die Polizei – genauer gesagt die für Berlin-Neukölln zuständige 13. Einsatzhundertschaft. Und die blieb einigermaßen gelassen und stürmte nicht gleich mit Rammbock und gezückter Knarre die Wohnung, wie es in Bayern üblich ist, wenn über den Daumen gepeilt Gefahr in Verzug besteht. Nachdem ein Richter den Antrag auf eine Wohnungsdurchsuchung geprüft und genehmigt hatte, klopften die Beamten gesittet an der Wohnungstür und erbaten eine „Zutrittserlaubnis für das Film-Set“.

In der Wohnung der Cannabis-Influencerin erschnüffelten die Schnüffler insgesamt 300 Gramm Marihuana, die teilweise bereits verkaufsfertig abgepackt waren. Überdies wurden ein Schlagring und Bargeld in unbekannter Höhe konfisziert. Zur Auswertung des Datenmülls, den die junge Frau produziert hat, wurden auch ein Klapprechner, ein Tablet und ein Mobilfunktelefon vorläufig beschlagnahmt.

Zurückblieb eine weinende Cannabis-Influencerin, die sich irgendwann einmal wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz vor dem Kadi zu verantworten hat. Das Glück im Unglück ist, dass kein königlich-bayerisches Amtsgericht mit rachsüchtigen Staatsanwälten und Richtern die Missetat bestrafen und dem Mädel einen längeren Gefängnisaufenthalt aufbrummen wird. Vielmehr könnte das Influencer-Dummchen mit einem blauen Auge in Form eines Strafbefehls davonkommen – trotz des Vorwurfs des bewaffneten Drogenhandels. Schließlich mag es die völlig überlastete und an Cannabis-Delikten eher desinteressierte Berliner Justiz ein bisschen kuscheliger, wenn’s ums Abwatschen ungezogener Hänflinge geht.

