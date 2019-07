Bewegung in der Sache

Die Stimmung bei manchen Kiffern kippt

Foto: marker



Trotz Sonnenschein scheint in Deutschland eine düstere Wolkendecke über vielen Befürwortern der Cannabislegalisierung zu hängen. Während in anderen Teilen der Welt mit der Freigabe des natürlichen Rauschmittels eine ganze Bevölkerungsschicht aus den Fängen der Strafverfolgung befreit worden ist, werden hierzulande die Konsumenten und Produzenten von Marihuana noch immer mit harter Hand bestraft, sollten sie sich bei ihrem friedlichen Treiben erwischen lassen. Auch die Schwierigkeiten für viele Patienten, einen passenden Arzt zu finden, der ein Rezept für Cannabisblüten ausschreibt, sorgen für schlechte Stimmung. Von der mangelhaften Versorgung des wachsenden Patientenkreises ganz zu schweigen. Dazu wird von der sogenannten Elite weiterhin proklamiert, dass eine Legalisierung von Cannabis schweren Schaden für die Bevölkerung mit sich brächte und alle heute schon herum rauschenden Kinder nur noch einfacher an die Blüten der Hanfpflanze gelangen würden – mit schrecklichen Folgen.



Diese Situation scheint nach Jahrzehnten des Stillstandes in der Debatte von vielen Freunden des Cannabis nicht länger gutwillig wahrgenommen werden zu wollen, weshalb sich im Internet nach Missmut nun echter Ärger zusammenbraut. Unpassende Vergleiche mit Deutschlands schrecklicher Vergangenheit werden angestellt, Aufforderungen zu Gewalttaten sprechen einzelne Wutbürger ohne jegliche Hinterfragung ihres öffentlich sichtbaren Verhaltens aus. Werden diese dann auf ihre Übertreibungen hingewiesen, schallt es bedrohlich zurück. Anstatt sich weiter zu vernetzen und Überlegungen anzustellen, wie man medienwirksam auf die Fehler der Drogenpolitik hinweisen könnte, spaltet sich daher die Community aktuell und macht es den Kritikern leicht, weiterhin mit simpel gedroschenen Phrasen das Konstrukt der Prohibition aufrecht zu erhalten und sich Finger zeigend auf die wenigen Ausreißer zu berufen, denen das gesunde Kraut offensichtlich ein wenig zu Kopf gestiegen ist. Da es wichtig ist, dass die Befürworter der Cannabisfreigabe an einem Strang ziehen, sollten die Mittel genutzt werden, die sich etabliert haben, anstatt auf prähistorische Verhaltensweisen zurückzugreifen, welche den gesamten Bemühungen kontraproduktiv gegenüber stehen.



So können bekannte Sternchen aus dem Netz freundlich dazu bewegt werden, sich der Thematik einmal ernsthaft anzunehmen, Zeitungen aus der Umgebung angeschrieben und mit positiven Beispielen versorgt werden, oder man besucht Lokalpolitiker während ihrer Sprechstunden, um sie zum Aussprechen von klaren Aussagen bezüglich der Thematik anzustiften. Auch stellen alle Pro-Hanf-Events – wie Messen oder Demonstrationen a la GMM und Hanfparade – stets einen einladenden Moment dar, auf denen sich die Aktivisten und alle Legalisierungsbefürworter zum Austausch und Stimmungmachen verabreden sollten, um gemeinschaftlich für eine Verbesserung der Lage zu kämpfen.



Auch wenn sich in Deutschland die Diskussion seit vielen Jahren im Kreis herum zu drehen scheint, so lassen sich eine Menge Erfolge nachweisen, die auf diesem Wege erreicht worden sind. Mit den Mitteln der Prohibitionisten sollte der Sieg der Hanfpflanze nicht unbedingt errungen werden, da die oft absichtlich falsch eingesetzten Methoden und Argumente keiner längeren Überprüfung standhalten. Dagegen ehrlich, friedlich und überzeugend die Allgemeinheit zu erreichen, dürfte auf längere Sicht das sinnvollere Handeln darstellen, mit dem sich das Hanfverbot in die ewigen Jagdgründe verabschieden lassen wird.



Da auch im Rest der Welt der Ruf nach vernunftbasierter Cannabispolitik immer lauter wird, können sich die Staatenlenker hierzulande auch nicht länger mit ihren fadenscheinigen Aussagen über Wasser halten, sodass es wirklich nur noch eine Frage der Zeit sein sollte, bis auch in Deutschland der Hanf frei gedeiht. Mit Diffamierungen, schlechter Laune und ungerechtem Handeln sollten friedliebende Cannabiskonsumenten daher nicht unbedingt hausieren gehen, möchten sie zukünftig nicht mit den schlechten Menschen in einen Topf geworfen werden, die ihre prohibitionistischen Ziele um jeden Preis verfolgten und denen zur Wahrung der fatalen Lage jedes Mittel recht gewesen ist.



Uns genügt doch Cannabis, um zu gewinnen.

