Cannabis-Freigabe in Luxemburg eine Mogelpackung?

Regierung will den Genuss von Cannabis im öffentlichen Raum nicht zulassen

Sadhu van Hemp

Der Jubel in der Hanf-Community war groß, als der amtierende Premierminister Xavier Bettel bei den Parlamentswahlen im Oktober 2018 wiedergewählt und mit der Regierungsbildung beauftragt wurde. Bettel hatte im Wahlkampf das Versprechen gegeben, im Großherzogtum Luxemburg die Cannabis-Prohibition zu beenden. Anfang Dezember nahm die neue alte linksliberalgrüne Koalition ihre Arbeit auf, doch so richtig will man im monarchistischen Beamtenstaat nicht zu Potte kommen.

Von Monat zu Monat verstärkt sich der Eindruck, dass Xavier Bettel den Mund etwas zu voll genommen und den Widerstand der Legalisierungsgegner unterschätzt hat. Von allen Seiten gibt es Sperrfeuer – auch aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz. Besorgte Bürger fordern gar eine Grenzschließung, wenn in Luxemburg die Cannabis-Freigabe in Kraft tritt.

Und so tröpfeln sie dahin, die Bemühungen der Regierung, das Wahlversprechen der Hanffreigabe umzusetzen. Doch die Richtung, in die es geht, wird immer deutlicher: Die Rahmenbedingungen werden so gestaltet, dass unterm Strich möglichst wenig Cannabis-Freigabe herauskommt.

Gesundheitsminister Étienne Schneider verriet nun erste Details des Rechtsrahmens für die Legalisierung. Wie die luxemburgische Tageszeitung „L’essentiel“ berichtet, soll das Kiffen „auf der Straße oder an öffentlichen Orten“ weiterhin einem Verbot unterliegen. Gleiches gilt für den Arbeitsplatz. Der legale Cannabis-Konsum beschränke sich somit auf private Räume, heißt es.

Wann die Regierung gedenkt, die Cannabis-Legalisierung in ein Gesetz zu gießen und umzusetzen, lässt sich so genau nicht sagen. Laut „L’essentiel“ kann das Gesetzgebungsverfahren noch „einige Zeit in Anspruch nehmen“, da es keinen zeitlichen Beschränkungen unterliegt. Die Chancen stehen also gar nicht so schlecht, dass die Regierung die volle Zeit der Legislaturperiode ausschöpft, um so lange an den Rechtsnormen der Hanffreigabe herumzufeilen, bis kaum mehr ein Unterschied zum Hanfverbot zu erkennen ist.

