Illinois gibt Cannabis zu Genusszwecken frei

Repräsentantenhaus und Senat des US-Bundesstaates im Mittleren Westen verabschieden Gesetzentwurf zur Cannabis-Freigabe

In zehn von 50 Bundesstaaten der USA ist der Genuss von Cannabis legal – nun folgt Illinois mit einer neuen Gesetzgebung, die Erwachsenen den Erwerb und Besitz kleiner Mengen Marihuana erlaubt. Die Abgabe soll über lizenzierte Dispensaries erfolgen. Wer in Illinois lebt, soll künftig bis zu 30 Gramm Cannabis mit sich führen dürfen, die erlaubte Höchstmenge für auswärtige Personen liegt bei 15 Gramm. Der Besitz von Hanföl wurde für Einheimische auf fünf Gramm begrenzt. Der Marihuana-Anbau zur Deckung des Eigenbedarfs bleibt für Genusskiffer verboten. Dieses Privileg wird nur den derzeit rund 65.000 registrierten Cannabis-Patienten zugestanden. Die Regelung sieht vor, den Anbau auf fünf Pflanzen pro Haushalt zu beschränken, unabhängig von der Anzahl der dort lebenden Patienten.

Darüber hinaus gibt das neue Gesetz dem Gouverneur die rechtliche Handhabe, frühere Verurteilungen wegen des Besitzes von bis zu 30 Gramm Cannabis aus der Strafakte tilgen zu lassen – ohne dass eine Antragstellung seitens der Betroffenen bei der Generalstaatsanwaltschaft erforderlich ist. Wer wegen größerer Mengen Hanf verurteilt wurde, soll die Chance auf ein Prüfverfahren bekommen, um den Makel eines Schwerverbrechers loszuwerden.

Illinois ist nach Vermont der zweite US-Bundesstaat, der den Bürgern den Umweg über einen Volksentscheid zur Cannabis-Frage erspart und per Gesetzgebung der Prohibition ihren Schrecken nimmt. Nach erschöpfenden Debatten in den Senatsausschüssen und Parlamentskammern gelang es den in Illinois regierenden Demokraten, die Wackelkandidaten in den Reihen der Republikaner mit Zugeständnissen zu überzeugen und einen tragfähigen Konsens für die Marihuana-Freigabe herzustellen. Aus Sicht der Genusskiffer ist es allerdings mehr als ärgerlich, dass die Demokraten die Kröte geschluckt haben und der Hanfanbau für den Eigenbedarf weiterhin verboten bleibt.

Am Freitag übersandte das Parlament den Gesetzesentwurf zur Unterschrift an Gouverneur Jay Robert „Bob“ Pritzker, der es gar nicht abwarten kann, seinen Bürgern etwas Gutes zu tun. „Im Interesse der Gerechtigkeits- und Strafrechtsreform freue ich mich auf die Unterzeichnung dieser monumentalen Gesetzgebung“, sagte der 54-jährige Demokrat, der sich selbst als Philanthrop bezeichnet und mit einem Vermögen von rund 3,2 Milliarden US-Dollar derzeit die reichste Person der Vereinigten Staaten ist, die ein öffentliches Amt bekleidet.

Einen Pro-Cannabis-Influencer dieses Kalibers könnten Deutschland und Österreich auch vertragen.

