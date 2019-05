Schnellboot mit 7,4 Tonnen Haschisch im Mittelmeer gekapert

Französische Zoll- und Marineflotte ignoriert die „Freiheit der Hohen See“ und geht auf Kaperfahrt in internationalen Gewässern

Erneut haben europäische Flottenverbände von Zoll und Marine außerhalb der eigenen Hoheitsgewässer ein Boot überfallen und fette Beute gemacht. Der Vorfall ereignete sich letzten Donnerstag rund hundert Kilometer vor der algerischen Küste – also in der 200-Meilen-Wirtschaftszone, in der ausschließlich Algerien in begrenztem Umfang souveräne Rechte und Hoheitsbefugnisse besitzt. Alle anderen genießen laut UN-Seerechtsübereinkommen innerhalb dieser Zone die Freiheit der Hohen See. Diese Freiheit gestattet jedoch nicht die international geächtete Piraterie, wie sie täglich von der Europäischen Grenz- und Küstenwache (Frontex) in ganzen Mittelmeerraum praktiziert wird.

Doch wo kein Kläger, da kein Richter. Europa pfeift auf das Seevölkerrecht und hat den Grundsatz des „mare liberum“ ad acta gelegt. Und so geht die Europäische Grenz- und Küstenwache ungeniert im ganzen südlichen Mittelmeer auf Kaperfahrt, ohne dass der Internationale Seegerichtshof die Verantwortlichen zur Rechenschaft zieht.

Am Donnerstagmorgen traf es ein dunkelblaues Schnellboot vor der algerischen Küste, das trotz seiner Tarnfarbe von einem Zollüberwachungsflugzeug bei der Abfahrt in Marokko entdeckt wurde. Bis zum Eintreffen von zwei Patrouillenbooten der französischen Zoll- und Marineflotte wurde das Boot aus der Luft observiert und verfolgt. Am Nachmittag kam es schließlich in den internationalen Gewässern vor Algerien zum Showdown: Zwölf schwer bewaffnete Soldaten und acht Zollbeamte enterten das Boot, ohne jedoch auf Widerstand der dreiköpfigen Besatzung zu stoßen. „Sie waren unbewaffnet und wehrten sich nicht“, sagte der Chef der französischen Zolleinheit, Max Ballarin, am Samstag auf einer Pressekonferenz in Toulon in Südfrankreich.

Das Schnellboot war mit 14.000 Litern Treibstoff in den Tanks unterwegs und nahm von Marokko kommend zunächst Kurs auf die Libysche Küste. „Diese östliche Route ist für die französischen Behörden komplizierter zu überwachen“, sagte Ballarin mit dem Verweis darauf, dass Boote mit derart großen Treibstoffreserven nicht die kürzeste Strecke nach Spanien bzw. Frankreich nehmen müssen. Laut Darstellung der französischen Zollbehörde wendete das Boot vor der Libyschen Küste in Richtung tunesische Küste. Unklar bleibt, ob die Crew die Observation aus der Luft bemerkt hat und die Haschisch-Schmuggelfahrt abbrechen wollte.

Wie auch immer, die französische Zoll- und Marineflotte schlug in der algerischen 200-Meilen-Wirtschaftszone vorsorglich zu. Das Boot wurde aufgebracht und zur Côte d’Azur nach Toulon geleitet. Die drei Skipper mit türkischer Staatbürgerschaft wurden festgenommen und am Samstag von einem Untersuchungsrichter mit einem Haftbefehl ausgestattet. Die Untersuchung des Bootes förderte 230 Ballen mit insgesamt 7,4 Tonnen Haschisch im Wert von 52 Millionen Euro zutage.

