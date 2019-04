Der Frühling kommt – die Cannabis-Prohibition bleibt

Von Sadhu van Hemp



Es ist immer das gleiche Schauspiel: Kaum werden die Tage länger und die Nächte kürzer, schon erwacht das Leben. Plötzlich bekommt das Sein eine Leichtigkeit, die zu großen Taten beflügelt. Doch nicht alle Menschen erwachen mit zunehmender Tageslänge aus ihrer Lethargie. Dazu zählen vor allem jene Zeitgenossen, die seit Jahr und Tag in der ewigen Finsternis des Cannabis-Verbots dahinvegetieren. Verloren in ihrem trüben Geschick verharren sie weitgehend in Schockstarre, ohne auch nur den Versuch zu wagen, sich gegenseitig an die Hand zu nehmen und dem entgegenzustellen, was ihnen das Leben vergällt.



Dabei wäre es rein rechnerisch ein Leichtes für die Hanfcommunity, genügend Menschen zu mobilisieren, die gegen die Willkür des Hanfverbots ihre Stimme erheben und Gesicht zeigen. Immerhin befinden sich mehrere Millionen Bundesbürger in der prekären Lage, wegen des Genusses von Cannabis stigmatisiert, diskriminiert und kriminalisiert zu werden. Obwohl die Hanfcommunity locker eine critical mass auf die Straße bringen könnte, herrscht Ruhe im Karton. Eine massive Cannabis-Legalisierungsfront will sich einfach nicht formieren – trotz aller Zwangsmaßnahmen, mit denen die Cannabiskonsumenten gequält werden. Geradezu stoisch nehmen es die Prohibitionsopfer hin, wenn sie von den Strafverfolgungsbehörden gejagt und in die Mangel genommen werden. Gäbe es nicht wenigstens ein paar wenige Legalisierungsaktivisten, die dem Nonsens der Prohibition die Stirn bieten, in Deutschland herrschten Zustände wie vor fünfzig Jahren.



Warum sich in der Community kein nennenswerter Widerstand regt, bleibt ein Rätsel. Dabei zeigen andere Protestbewegungen, wie es geht. Aktuelles Beispiel sind die von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg ausgelösten „Schulstreiks für das Klima“, die sich inzwischen zur globalen Bewegung „Fridays For Future“ ausgewachsen haben. Der Massenschulschwänzerei der Kinder und Jugendlichen zur Klimarettung zeigt Wirkung in der öffentlichen Diskussion, so dass die politische Elite zunehmend in Erklärungsnot gerät. Eine gerade mal 16-Jährige bewerkstelligt es, den Menschen rund um den Erdball ins Bewusstsein zu bringen, dass die Biosphäre nur deshalb geopfert wird, um den Reichen und Schönen in der westlichen Welt ein Leben in Luxus zu garantieren.



Von dem Hype, den Greta Thunberg ausgelöst hat, können die Hanffreunde nur träumen. Vermutlich ist der Grund des gesellschaftlichen Desinteresses an einer Cannabis-Legalisierung dem Umstand geschuldet, dass die Menschheit auf die ungeliebten Schmuddelkinder der Cannabiskultur verzichten kann, aber nicht auf ein erträgliches Klima. Dass Cannabis kein großes Thema ist, belegt auch der plötzliche Protest gegen die EU-Urheberrechtsreform und den Uploadfilter, der vor allem junge Menschen europaweit zu Hunderttausenden auf die Straße treibt. Nicht wenige der Demonstranten sind wahrscheinlich auch vom Cannabisverbot betroffen, doch dagegen will sich niemand so recht in einen Protestmarsch einreihen.



Und so wird es auch dieses Jahr keinen Frühlingsputz geben, der die Politschranzen der Prohibitionsparteien dazu zwingt, das Hanfverbot endlich in die Tonne zu kloppen. Am 20. April werden zwar wieder in etlichen deutschen Städten einige Tausend Hänflinge den Internationalen 4-20-Day feiern – aber das wird es dann auch schon gewesen sein. Eine kritische Menschenmasse wird es ebenso wenig im Mai geben, wenn die Community von Augsburg bis Wildeshausen zum Global Marijuana March gebeten wird, um den Mächtigen zu zeigen, dass von Hänflingen weder ziviler Ungehorsam noch Gefahr droht. Der Tag, an dem die Hanffreunde in den Kampfmodus für ihre Sache wechseln, wird also noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Es fehlt einfach an Geschlossenheit – und vielleicht auch an einer Greta Thunberg, die über das nötige Charisma und die jugendliche Frische verfügt, um die Menschen zu begeistern.