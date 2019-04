Promotion – Überarbeite Webpräsenz mit gewohnten Spitzenpreisen!



Zamnesia ist seit vielen Jahren eine bekannte und beliebte Anlaufstelle für Menschen mit verschiedensten Bedürfnissen. Unter der Webpräsenz www.Zamesia.com werden alle Personen fündig, die auf der Suche nach Paraphenalien, Vaporisatoren, Smart-Drugs und sogar Hanfsamen sind und bekommen dort ein mannigfaltiges Angebot zu besten Preisen dargereicht. Nachdem sich Zamnesia über einen langen Zeitraum mit gewohnter Optik im Netz präsentierte, wurde nun die Webseite frisch überarbeitet und praktischer gestaltet – mit der Folge, dass eine besondere Rabattaktion alte und neue Kunden zum Einkaufen einlädt. Zamnesia startet neu durch.



Bereits in der Vergangenheit hatte das Team von Zamnesia eine ordentliche Menge an unterschiedlichsten Produkten im Angebot, die potenzielle Kundschaft in den verschiedenen Kategorien des Webshops zu angemessenen Preisen käuflich erwerben konnte. Ein Seeshop, ein Headshop, ein CBD-Shop, ein Smartshop, ein Vaporshop und einen Pilzeshop werden auf der einheitlich geführten Webpräsenz betrieben, in welchen wiederum alle begehrten und gesuchten Artikel der jeweiligen Sparte erhältlich sind. Alleine der Seedshop bietet hierbei eine gehörige Anzahl unterschiedlicher Angebote verschiedenster Samenbanken, wobei hier besonders die weniger bekannten aber nicht minder empfehlenswerten Anbieter aus dem Segment des Growings auffallen.



Neben prominenten Namen wie Mr. Nice, Dinafem oder Paradise Seeds, findet man auch kleinere Hersteller potenter Hanfnüsse, welche auf Namen wie Devil’s Harvest Seeds, Vision Seeds oder Kiwi Seeds hören. Das Portfolio des Samenshops wäre alleine eine Erwähnung wert, doch durch die speziellen Sparten von Zamnesia gibt es viele weitere Gründe der nun frisch überarbeiteten Webseite einen Besuch abzustatten. Im Headshop bietet Zamnesia so ziemlich alles an, was das Stonerherz begehrt und gebrauchen kann, sodass neben Kleidung selbstverständlich auch Aschenbecher, Pfeifen, Chillums, Bongs, Dabbing-Equipment und sogar Bücher angeboten werden, um nur einiges aus dem Katalog des Onlinehändlers zu nennen. Vaporisatoren haben hingegen ihren eigenen Shop erhalten, da sich hier ebenfalls eine große Menge unterschiedlichster Anbieter um die Gunst der Kundschaft bewirbt und daher genügend Platz eingeräumt verdient. Neben den Top 10 der tragbaren Vapos gibt es auch die Top-10 der stationären Vaporisatoren sowie selbstverständlich eine stattliche Anzahl unterschiedlicher Modelle der namhaften Hersteller des besonderen Marktes. Neben den medizinisch einsetzbaren Volcano-Systemen von Storz und Bickel finden daher auch viele andere Systeme ihre Erwähnung, sodass um die fünfzig Vaporisatoren per Knopfdruck bestaunt, ausgewählt und bestellt werden können. Aufgrund der hohen Nachfrage nach nicht berauschenden CBD-Waren hat auch dieser Hanfwirkstoff einen eigenen Bereich erhalten, in dem die Besucher der Webpräsenz ausgiebig stöbern sollten. Neben Kapseln, Ölen und Nahrungsmitteln bietet Zamnesia auch Kosmetik mit Cannabidiol oder eigens für den Konsum geeichte CBD-Vaporisatoren an und hat sogar auch eine ganz eigene Reihe an Zamnesia CBD im Angebot.



Eine weitere Besonderheit von Zamnesia ist selbstverständlich der Smartshop für viele eigenständige Substanzen, welche für Schamanen, Mystiker und Psychonauten infrage kommen dürften. So gibt es online eine ganze Reihe individueller Angebote, die von Kratom über Lachgas bis Ayahuska reichen, wobei hier wiederum nur ein kleiner Teil des gesamten Angebotes genannt werden kann. Auch Stoffe für das Ende einer durchzechten Nacht oder praktische Drogentests sind bei Zamnesia im Handel, sodass ein Besuch auf der neu gestalteten Webseite zum Stöbern immer wieder einlädt. Zur Feier der virtuellen Verjüngungskur bieten die Betreiber allen Besuchern dazu in den kommenden Tagen eine besondere Rabattaktion, wobei ein Vorabcheck für die jeweiligen Discounts in den verschiedenen Segmenten von Vorteil sein dürfte. Bestellungen werden vom Team dazu immer mit der größten Sorgfalt behandelt, bevor sie vom Postdienstleister zwecks Weiterleitung in Empfang genommen werden. Bei Bestellungen von einem Betrag von über 75 Euro erhält ein Kunde dazu eine Geschenktüte gratis, die einen besonderen Überraschungsinhalt fasst.



Besucht Zamnesia und überzeugt euch selbst – oder schaut eines der Videos auf Youtube an, um euch von anderer Seite überzeugen zu lassen





www.Zamnesia.com freut sich auf euch!