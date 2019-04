Musikfestivals kein gutes Pflaster für Cannabis-Konsumenten

Polizei schikaniert Besucher des Technofestivals „Time-Warp“ in Mannheim

Bild: freeimages / bugdog

Wo die Musik spielt, ist die Polizei nicht weit, um für Missklänge zu sorgen. Besonders eifrig zeigten sich mal wieder die Störenfriede der baden-württembergischen Polizei, die am Wochenende das Techno- und Housefestival „Time-Warp“ in Mannheim heimsuchten und Jagd auf Cannabis- und Drogenkonsumenten machten. Und so gab es zum 25-jährigen Jubiläum für einige der rund 20.000 Besucher tüchtig auf die Ohren – in Form einer Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Als am späten Samstagnachmittag die 19-stündige Technoparty in den Hallen und Zelten des Maimarktgeländes begann, war der generalstabsmäßig geplante Großeinsatz der Strafverfolgungsbehörden bereits in vollem Gange. Auf den Zufahrtswegen und Parkplätzen vor dem Veranstaltungsort waren Kontrollpunkte eingerichtet, an denen schon vor Partybeginn 155 Personenwagen und acht Reisebusse kontrolliert wurden. Bis Sonntagnachmittag fühlte die Polizei insgesamt 1.361 Besuchern in 335 Fahrzeugen auf den Zahn. Für 83 Fahrzeugführer endete der Kontakt mit der Gendarmerie blutig – also mit einer Blutentnahme, da der Verdacht bestand, dass sie unter Cannabis- bzw. Drogeneinfluss hinterm Lenkrad saßen.

Der Großeinsatz gegen die „Time Warp“-Besucher hat sich für die Polizei gelohnt. Zur Freude der Mannheimer Staatsanwaltschaft wurden insgesamt 221 Strafverfahren aufgrund von Betäubungsmitteldelikten eingeleitet. Die Greiftrupps der Polizei konnten am Ende der Veranstaltung die Beschlagnahmung von Genussmitteln und Drogen unterschiedlichster Art verbuchen: Den Konsumenten weggenommen wurden knapp 90 Gramm Marihuana, 50 Gramm Haschisch, rund 70 Gramm Amphetamine, über 100 Gramm Ecstasy, sowie einige Konsumeinheiten anderer illegaler psychoaktiver Substanzen.

Wieder einmal zeigt sich, dass der Besuch eines Musikfestivals für Cannabis- und Drogenkonsumenten mit hohem Risiko verbunden ist. Dank der unterbeschäftigten deutschen Polizei, die allzu gerne dort auf der Lauer liegt, wo kleine Fische von selbst ins Netz gehen, stehen die Chancen für Freizeitkiffer gut bis sehr gut, um sich eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Cannabis-Verbot einzuhandeln.