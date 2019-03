Genetisch veränderter Hefepilz zur THC-Produktion gebraucht

Auch seltene Cannabinoide lassen sich künftig künstlich herstellen.

Strukturformel CBD



Cannabis ist ein wirksames Heilmittel, weil sich in der Hanfpflanze unter anderem viele verschiedene Cannabinoide während der Ausreifung bilden. THC und CBD stellen hierbei die wohl bekanntesten Stoffverbindungen dar, die erst kürzlich in einer wissenschaftlichen Untersuchung ihre Wirksamkeit bewiesen. Da aber auch Rauschzustände durch den von vielen Konsumenten am ehesten geschätzten Wirkstoff hervorgerufen werden, hat sich die Herstellung von synthetischen Cannabinoiden auf dem Markt etablieren können, deren Wirkungsweisen jedoch nicht mit denen von in natürlichem Marihuana vorkommenden Substanzen vergleichbar sind. Eine neue Methode zur Gewinnung der bislang viel zu wenig erforschten Molekülketten haben nun Forscher der Universität von Kalifornien in Berkeley entwickelt, indem sie einen ansonsten Bierhefe herstellenden Hefepilz genetisch veränderten und ihm neben fünf verschiedenen Bakteriengenomen auch etwas Hanf-DNA einpflanzten. Fortan konnte der genetisch veränderte Hefepilz zur THC-Produktion gebraucht werden.



Mithilfe des Zuckers Galaktose kann seit den Experimenten der Arbeitsgruppe um Jay D. Keasling und Xiaozhou Luo ein genetisch veränderter Hefepilz (Saccharomyces cerevisiae) dazu eingesetzt werden, um Olivetolsäure herzustellen, welche anschließend von dem manipulierten Destruenten in die Urcannabinoidsubstanz Cannabigerolsäure (CBGA) umgewandelt wird. Mittels weiterer Einwirkung durch Enzyme wurden so von den Wissenschaftlern THC und CBD hergestellt, was von diesen als Durchbruch für die Medizin gewertet wird. Denn nicht nur die beiden bekanntesten Cannabinoide konnten auf diesem Wege künstlich produziert werden, auch andere, weit seltener und schwieriger zu erhaltende Substanzen der Hanfpflanze ließen sich im Laborversuch kreieren. So konnten wohl auch Cannabidivarin und Tetrahydrocannabivarin via Pilz gewonnen werden, was der Erforschung der weitgehend nicht analysierten Stoffe dienlich scheint, da man sie nun zu diesem Zweck in weitaus größer Menge gewinnen könne, als es unter natürlichen Umständen möglich sei.



„Diese Arbeit legt den Grundstein für die industrielle Gewinnung von Cannabinoiden – unabhängig vom Cannabis-Anbau“, ist sich das erfolgreich natürliches Cannabis durch künstliche Veränderung herstellende Team nun sicher, welches wohl auch schon auf die Produktion neuartiger Medikamente hofft. Nutzer der medizinischen Hanfprodukte – vielleicht auch Genusskonsument – könnten in Zukunft aber auch von dem genetisch veränderten Hefepilz profitieren, da sich mit dieser Methode laut Forschern eine hochwertige wie günstige Alternative zur Produktion von THC und CBD aufgetan habe. Im Vergleich zum bislang gebrauchten Zeit- und Energieaufwand, der für den Anbau von gewöhnlichem Cannabis benötigt wird, wäre die nun entwickelte Herstellungsmethode dazu auch wesentlich umweltfreundlicher, sagt man aufseiten des mit Mutter Natur herumspielenden Forschungsteams. Künstliches Licht und chemische Dünger sind bei dieser neuartigen Produktion von THC und CBD schließlich fehl am Platz, was in Orten wie Kalifornien – wo wohl drei Prozent des gesamten Stromverbrauchs für den Anbau von Weed genutzt werden – sicherlich als zulässiges Argument gewertet werden kann. Da der Cannabisanbau dazu in vielen Ländern noch immer verboten ist, tut sich mit diesem neuartigen Herstellungsprozess ebenfalls eine Chance für all jene betroffenen Gebiete auf.



Und solange ein Hefepilz kein weiteres Bier möglich macht, klingt das zumindest für Deutschland ganz gut.

Prost Mahlzeit!