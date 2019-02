Botschaftsrätin Venezuelas hat wohl exzessiv mit Gras rumgemacht.



Immer wieder werden hoch geachtete Personen, welche eigentlich nicht mit dem kriminellen Milieu in Verbindung stehen sollten, dabei erwischt, wie sie sich die Prohibition von Cannabis zunutze machen, um die eigene Karriere oder den eigenen Geldbeutel aufzubessern. Polizisten pflanzen Marihuana heimlich an, oder importieren gleich ganze Lastwagen voll mit der verbotenen Kräuterware, weil man ihnen es kaum unterstellen kann, gegen die von ihnen zu verteidigenden Gesetze zu wirken. Doch nicht nur der gemeine Schutzmann denkt sich manchmal, dass er die aktuelle politische Lage für seine Zwecke ausnutzen könnte, auch in höheren politischen Kreisen kann einen das Cannabisverbot dazu animieren, entgegen dem geltenden Recht zu agieren. Die Botschaftsrätin von Venezuela soll jetzt in einen derartigen Fall verwickelt sein, bei dem jedoch noch nicht ganz klar ist, inwieweit die Staatsmacht das Recht hatte, sich auf dem angemieteten Areal der ausländischen Regierungsbeauftragen umschauen zu dürfen. Ein Diplomatenanwesen nahe Berlin bot Platz für einen gewaltigen Cannabisgrow.



In einer kleinen Gemeinde am Schwielochsee hatte die „Gesandte-Botschaftsrätin“ Laura Cristina Medina Francia ab dem 1. August 2016 ein Anwesen samt Scheune angemietet, in welchem im Jahr 2018 im September eine ganze Menge Marihuana und Hanfpflanzen sichergestellt werden konnten. Zuvor war der Hausmeister des Geländes wegen des Besitzes von 100 Gramm Cannabis sowie einem Haufen Bargeld auffällig geworden, die Diplomatin, welche von 2011 bis 2017 hierzulande politisch aktiv war, aber anscheinend nicht mehr auffindbar gewesen.

Knapp zwei Kilogramm Marihuana, über 150 Gramm Haschisch und ganze 685 Cannabispflanzen plus Setzlinge wurden daraufhin von der Polizei auf dem angemieteten Gelände sichergestellt, welche sich jetzt jedoch der Frage gegenübersieht, ob mit der Durchsuchung nicht gegen die Wiener Übereinkunft verstoßen wurde, welche ausländischen Diplomaten eigentlich die politische Immunität garantieren soll. Der Strafverteidiger des deutschen Hausmeisters Oliver Q., der sich aktuell einer Anklage wegen Drogenhandels gegenübersieht, will daher auch prüfen, ob seitens der Beamten gegen das geltende Abkommen verstoßen wurde und die Durchsuchung des Geländes unrecht gewesen ist.



Familie und manchmal auch die Angestellten von Diplomaten dürfen schließlich nicht festgenommen und verhaftet werden und sind ebenso davor gefeit Aussagen als Zeugen abgeben zu müssen. Die möglicherweise verantwortliche Botschaftsrätin, welche zum Zeitpunkt der Durchsuchungen laut des Sprechers der Staatsanwaltschaft weder auffindbar war – noch deren diplomatischer Status geklärt werden konnte – wurde hingegen von investigativen Journalisten der Springerpresse aufgrund der stattfindenden Gerichtsverhandlungen in einer Wohnung in Berlin Charlottenburg aufgespürt, wo sie den rasenden Reportern ihre Wohnungstür vor der Nase zuschlug, nachdem sie ihre Verbindung zu dem Anwesen in Schwielochsee einfach verneinte.



Diplomat müsste man sein …