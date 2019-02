Kausaler Zusammenhang leicht ungewiss.

Foto: Schmiddie



Produkte, die aus potentem Hanf gewonnen werden, müssen nicht unbedingt geraucht werden, damit Konsumenten einen spürbaren Effekt bemerken. Auch als essbare Waren wie Spacecakes oder Kuchenstücke, Gummibärchen oder Lollipops können die Wirkstoffe von Marihuana nach dem Verzehr in den Blutkreislauf gelangen und von dort aus ihren Rauscheffekt im Gehirn des Nutzers entfalten. In Holland verkaufen daher schon lange die Coffeeshops derartige Produkte in unterschiedlichen Qualitäten; in den USA hat sich in den Bundesstaaten, welche sich gegen das Hanfverbot starkmachten, ein ganzer Markt für solche Nahrungsmittel aufgetan. Wohl auch aus diesem Grund häufen sich dort auch Meldungen über Haustiere, welche unvorsichtig Menschennahrung zu sich nehmen und anschließend aufgrund einer Überdosierung beim Tierarzt landen. Ähnliches soll sich jetzt bei einem älteren Herrn ergeben haben, der sich nach dem Konsum eines Lollipops mit hohem Wirkstoffgehalt aufgrund eines entfachten Infarkts im Krankenhaus wiederfand. Ein Hanflolli soll einen Herzinfarkt bei einem 70-Jährigen ausgelöst haben.



Ein Bericht, der im kanadischen Journal für Kardiologie veröffentlicht wurde, erzählt über einen Fall, bei dem ein siebzigjähriger Mann aufgrund des Konsums eines kräftigen Cannabislutschers im Krankenhaus wegen eines Herzinfarktes behandelt werden musste. Im Gegensatz zu der empfohlenen Tagesmenge von 20 mg THC soll das essbare Hanfprodukt eine Konzentration von 90 mg aufgewiesen haben, wovon der ältere Herr circa 70 Milligramm konsumierte. Eine halbe Stunde nach den ersten Leckaktionen am süßen Stängel sah sich die schon zuvor unter einem Herzproblem leidende Person mit Angstattacken und Halluzinationen konfrontiert, während ein stechender Schmerz in der Brust des Mannes anschließend verspürt wurde. Der schon unter Behandlung mit Herzmedikamenten stehende Patient wurde daraufhin in einem Krankenhaus behandelt, wo man den Infarkt feststellte. Zwei Jahre lang hatte diese Person keine Probleme mit seiner Blutpumpe, doch die Angstattacken und Halluzinationen könnten auf den Blutdruck eine derartige Auswirkung gehabt haben, dass das Ergebnis am Herzen in dieser Form spürbar wurde. In wieweit daher das Cannabiskonzentrat in der Süßigkeit direkt in der Schuld stehe, ließe sich aufgrund ungenügender Forschung nicht klar definieren; wissen würde man aber, dass bei älteren Personen und „naiven“ Menschen eine bessere Aufklärung nicht schaden würde, um vergleichbare Situationen zu verhindern. Gerade weil der Konsum über den Verdauungstrakt eine wesentlich verzögerte Wirkungsweise offeriere, könnten Überdosierungen mit Cannabis hier wesentlich leichter vonstattengehen, sagt Doktor Neil Benowitz der Chef der klinischen Pharmakologie von der Universität von Kalifornien und Mitautor des Berichtes. Aus diesem Grund unterstützen auch Hersteller von berauschenden Hanfprodukten eine verständliche Aufklärung und Regulierung, damit die vielen Vorteile von Cannabis nicht wegen kleinerer Missgeschicke einzelner Personen in den Hinterhalt gelangen können.



Eingenommen hatte der Herzpatient den Hanflolli schließlich aufgrund des gesundheitlichen Aspektes, um damit schneller und angenehmer in die wohl verdiente Nachtruhe zu gelangen. Alexandra Saunders, die Hauptautorin des Berichtes stimmt hierbei auch zu, dass Marihuana für viele Patienten eine sinnvolle Medizin darstelle – besonders gegen Schmerz und Übelkeit – doch, genauso wie es bei anderen Medikamenten gewisse Gefahren und Nebenwirkungen gäbe, so wäre dies halt ebenfalls bei Cannabis der Fall. Aufklärung – anstatt Verbote – wäre daher sinnvoll.



Wer etwas anderes behauptet, ist bloß ein dummer Lutscher …