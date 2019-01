„Die Inhaftierung von Menschen wegen Marihuanabesitzes ist ein gewaltiger und anhaltender moralischer Fehler.“ – Marilyn Mosby

Illu: marker/Hanf Journal



Der vermutlich nächste Justizminister der USA – William Barr – äußerte sich bereits über seine Einstellung zum legalen Cannabissektor in den Vereinigten Staaten. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger sei es aus seiner Sicht selbstverständlich alle Landesgesetze der einzelnen Bundesstaaten zu achten und allen in der legalen Branche agierenden Firmen und Menschen nicht ihre mühselig erarbeitete Zukunftschancen zu zerstören. Nun gab es weitere Äußerungen, welche Hoffnungen aufseiten der Marihuana-Macher und Händler schüren, sodass abzusehen ist, dass sich mit fortschreitender Zeit auch weitere Sicherheiten im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ergeben werden. Diese vorhersehbaren Entwicklungen animierten nun eine städtische Staatsanwältin, künftig die Jagd nach Marihuanakonsumenten vorzeitig zu beenden. Marilyn Mosbey, die Staatsanwältin der Stadt Baltimore, lässt den Besitz von Cannabis nicht länger strafrechtlich verfolgen.



Am Dienstag den 29.01.2019 kündigte die Staatsanwältin der Stadt Baltimore öffentlich an, dass in Zukunft kein Cannabiskonsument mehr vor der Staatsgewalt Angst haben müsse, da die Verfolgung durch die Polizei eingestellt werden würde. Zu lange hätte man sich grundlos zurückgelehnt mit angeschaut, wie Familien und Gesellschaftsgruppen aufgrund der gescheiterten Politik des Drogenkriegs wortwörtlich zerstört worden sind, sagte sie gegenüber NBC, um ihre Entscheidung, nicht länger Kiffer verfolgen zu wollen, verständlich zu erklären. Es hätte keinen Nutzen für Wahrung der Sicherheit der Gesellschaft, würden Menschen einzig aufgrund des Besitzes von Marihuana strafrechtlich verfolgt und verurteilt werden, fügte sie an. Da es gerade besonders oft in den USA Menschen mit schwarzer Hautfarbe treffen würde, von Polizisten wegen minimaler Cannabisdelikte aufgegriffen zu werden, würde ihr Büro fortan keinen Fall mehr verfolgen wollen, der sich auf den Besitz von Cannabis bezöge – ungeachtet möglicher zuvor vermerkter Straftaten im bisherigen Strafregister. Obwohl seit 2014 der Besitz von bis zu zehn Gramm Marihuana dekriminalisiert worden ist, häuften sich auffällig viele Anzeigen gegen die afroamerikanische Bevölkerungsschicht, was diesen Gemeinden unproportional schade. Nur wenn definitiv eine Handelsabsicht nachgewiesen werden könne, würden die gültigen Zügel des Gesetzes weiterhin gezogen werden und die Strafverfolgung stattfinden lassen, was von Experten insgesamt befürwortet wird. Zusätzlich sollen circa 5000 Verurteilungen annulliert werden, die sich seit 2011 in dem Büro von Marilyn Mosby angesammelt hatten. Nach den Daten der Polizeibehörde Baltimore zählen ungefähr 95 Prozent der in 2017 verfolgten Cannabisbesitzer zur schwarzen Bevölkerungsgruppe. Von 431 Fällen somit 410.



In Deutschland erachtete man es dagegen noch immer für richtig, einfach nur ein bisschen Gras in der Tasche eines jungen Bürgers aufzufinden, um anschließend die Prozedur der gesetzlichen Strafverfolgung als eine großartige Maßnahme der Verbrechensbekämpfung medial abzufeiern.



Diskriminierung normal!