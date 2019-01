Israel steigt in den globalen Handel mit medizinischem Cannabis ein

Israels Regierung setzt Parlamentsbeschluss um und gestattet Export von Medizinalhanfblüten

Während Deutschland in Sachen Cannabis die Zukunft verschläft, sind andere Länder hellwach, um auf dem internationalen Markt für Medizinalhanf Fuß zu fassen. Nun geht auch Israel an den Start. Nachdem das Parlament in Jerusalem bereits vor Weihnachten mit einem entsprechenden Gesetz die Rahmenbedingungen für das Exportgeschäft abgesteckt hatte, war es nur noch Formsache, dass auch die zuständigen Minister der nationalkonservativen Regierung ihre letzten Vorbehalte ad acta legen und grünes Licht für die Exportgenehmigung geben. Losgehen soll es frühestens in einem halben Jahr. Für israelische Hersteller eröffnet sich laut Justizministerin Ayelet Shaked „ein neuer Markt“, und das Finanzministerium rechnet mit zusätzlichen Steuereinnahmen von mindestens 239 Millionen Euro pro Jahr, die der Export legaler Cannabis-Produkte erbringen wird. Zudem werden die Investitionen in der Landwirtschaft, Produktion und Forschung steigen und neue Arbeitsplätze entstehen.

Derzeit verfügen in Israel acht Unternehmen über eine Lizenz zum industriellen Anbau von Cannabis. Mit Blick auf den internationalen Cannabis-Markt betreiben bereits jetzt einige Hersteller Gewächshäuser im Ausland. Das Gesetz erlaubt es nun dem israelischen Cannabisbusiness, auf Expansionskurs zu gehen und sich im internationalen Wettbewerb um die Marktanteile neben Kanada eine Pole-Position zu sichern.

Begünstigend kommt hinzu, dass Israel über eine erstklassige Reputation verfügt, was die Herstellung und Erforschung von Cannabis betrifft. Der Einsatz von Hanfblüten in der Medizin ist in Israel schon seit Jahren kein Tabu mehr. Anders als in Deutschland, wo sich die Ärzteschaft mit der Verschreibung von Medizinalhanfblüten schwertut und zur Freude der Pharmaindustrie vielen Patienten das Medikament verweigert, haben israelische Mediziner keine Berührungsängste mit der Heilpflanze. Geradezu vorbildlich ist der Einsatz von Cannabis zur Linderung der gesundheitlichen Beschwerden bei älteren Menschen. Statt die Senioren alkohol- und medikamentabhängig in einen schnellen und unwürdigen Tod zu entlassen, setzen die Ärzte der Geriatrie auf die beruhigende und entspannende Wirkung von Cannabis, um betagten Menschen einen weitgehend angenehmen und langen Lebensabend zu gewähren.