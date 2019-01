Medizinisches Marihuana für Staatsbedienstete in Not.



Die am 22. Dezember 2018 einsetzende Regierungsschließung in den USA – der Government Shutdown – hatte nicht nur beiläufig zur Folge, dass Präsident Donald Trump aktuell auf den Veranstaltungen in Davos mit Abwesenheit glänzt, sondern auch, dass circa 800000 Staatsbedienstete nicht wissen, ob sie auf ihrem nächsten Gehaltscheck eine Ziffer über null erblicken werden. Da sich auch in diesem Arbeitsumfeld Menschen befinden, die auf medizinisches Cannabis aus gesundheitlichen Gründen angewiesen sind, möchte nun eine Firma aus dem Grasgeschäft allen von Shutdown betroffenen Bediensteten etwas Unterstützung in der finanziellen Dürreperiode anbieten. Eine Weed Company verschenkt Marihuana an Angestellte der US-Regierung.



Der Cannabis-Marktplatz BudTrader.com hat sich in einem öffentlichen Statement dazu bereit erklärt, allen vom Government Shutdown finanziell beeinträchtigen Medizinalhanfpatienten mit der kostenlosen Verteilung von medizinischem Marihuana zu helfen. „Für jeden Bundesangestellten, welcher aufgrund der Regierungsschließung nicht mehr in der Lage ist eigenständig für sein medizinisches Cannabis aufzukommen, wird BudTender die für den Gebrauch Erwachsener zulässige und nach kalifornischen Regeln gesetzlich begrenzte Menge Marihuana gratis zur Verfügung stellen, um das Leid in diesen schwierigen Zeiten ein wenig zu lindern“, wurde von dem Online-Marktplatz für Marihuanaknospen, Arbeitsplätze und andere dem Themenkomplex zugehörige Dinge via sozialen Netzwerken am Montag verbreitet. Man werde mithilfe von Anwälten dafür Sorge tragen, dass alle gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der medizinischen Spende eingehalten und alle ausgehenden Lieferungen an bedürftige Staatsbedienstete selbstverständlich vollkommen vertraulich behandelt werden. BudTrader CEO Brad McLaughlin fügte am Dienstag in einer auf die Aktion folgenden Pressemitteilung hinzu, dass er die Meinung vertrete, dass Angestellte der US-Regierung oft nicht genügend Liebe und Unterstützung erhielten, weshalb man die gestartete Aktion gerne so lange verlängere, solange der Government Shutdown anhielte.