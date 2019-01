Nahles will in Sachen Cannabis zu Potte kommen

SPD-Chefin Andrea Nahles „freut“ sich „auf neue Ära im Umgang mit Cannabiskonsum“

Graphik Ruth Groth

Sadhu van Hemp

Wer hätte das gedacht? Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ist aus dem drogenpolitischen Langzeitkoma erwacht und ringt sich dazu durch, sich künftig einer Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten nicht mehr zu verschließen. Zwei lange Jahre ließ die „Arbeitsgruppe Gesundheit“ die Köpfe rauchen, um neue Wege in der Cannabispolitik zu finden. Nun liegt es vor, das Positionspapier der Gesundheitspolitiker der SPD-Bundestagsfraktion. Die Genossen wollen dafür eintreten, im ersten Schritt Modellprojekte zur regulierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu ermöglichen. Auch der Besitz von kleinen Mengen Cannabis soll nicht länger strafrechtlich verfolgt, sondern als Ordnungswidrigkeit (sic) geahndet werden. Dieser Neupositionierung stimmten bereits die Fachgremien der Fraktion zu.

Am Montag letzter Woche kam es jedoch zur „Aufschiebung“ der Neupositionierung in der Cannabispolitik durch das Parteipräsidium, so dass der erhoffte Beschluss von der SPD-Bundestagsfraktion nicht gefasst werden konnte. Gab es plötzlich Bedenken in Hinblick auf die im Mai stattfindende Europawahl?

Typisch Sozialdemokraten, dachten viele. Immer hübsch am Wähler vorbeiregieren und kneifen, wenn Butter bei die Fische gelegt werden soll. Doch letzten Donnerstag geschah das, was zu einem Wendepunkt in der langen Prohibitionsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland werden könnte. Andrea Nahles will den Paradigmenwechsel in der Hanfpolitik tatsächlich möglich machen. Nach langem Zögern kam sie völlig überraschend aus Deckung, die Chefin der deutschen Sozialdemokratie, um auf dem Internet-Portal „Abgeordnetenwatch“ die Beendigung der Cannabis-Verbotspolitik zu fordern:

„Die Entkriminalisierung der Cannabis-Konsumentinnen und -Konsumenten ist da der zentrale Schlüssel. Es ist daher erfreulich, dass auch beim Koalitionspartner Stimmen in Richtung Modellprojekte zur regulierten Abgabe von Cannabis laut werden. Wir begrüßen das Einlenken ausdrücklich. Modellprojekte mit begleitenden Präventionsangeboten und einem Abgabesystem mit klaren Jugendschutzregelungen können uns die nötigen Rückschlüsse für ein bundesweites System einer kontrollierten Abgabe ermöglichen. Wir blicken zuversichtlich auf die Entwicklungen beim Koalitionspartner und freuen uns auf eine neue Ära im Umgang mit Cannabiskonsum und den Folgen.“

Beim Wort genommen bedeutet das, dass die SPD in der Cannabis-Debatte den christdemokratischen Koalitionspartner gehörig unter Druck setzen will. Und das ist gut so, denn auch in der CDU/CSU-Fraktion wächst die Kritik an der destruktiven Verbotspolitik der Hardliner wie Marlene Mortler. Die klugen Köpfe der beiden Regierungsparteien wissen, dass es aus vielerlei Erwägungen angebracht ist, mit der Legalisierungswelle mitzuschwimmen, als in ihr unterzugehen.

Das Statement von Nahles gibt also Hoffnung, dass in der Cannabis-Debatte künftig eine SPD zu Werke geht, die der CDU/CSU gegenüber klare Kante zeigt und sich als verlässlicher Partner an der Seite der Hanfcommunity bewährt. Ihr Schaden wird es nicht sein. Zumal die Genossen mit einer Neuausrichtung in der Cannabispolitik schon mal ein bisschen davon einlösen, was sie nach den schweren Verlusten bei der letzten Bundestagswahl so großspurig versprochen haben: die Erneuerung der SPD.