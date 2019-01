Mit Gras den eigenen Staatshaushalt aufpäppeln.



Ende April 2018 legalisierter Simbabwe die Produktion von medizinischem Marihuana. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren die vielversprechenden finanziellen Vorteile, die dem unter Armut leidenden Land durch den Anbau von Medizinalhanf neue Möglichkeiten zum Generieren von Geld geben. Da sich ein weltweiter Trend abzeichnet, der das Naturprodukt in ein begehrtes Handelsgut verändert, hoffen viele Staaten mit dem Export von medizinischem Marihuana in Bälde großen Umsatz machen zu können. Auch Simbabwe möchte nun nicht länger die recht einfach zu bewerkstelligende Produktion auf das eigene Land beschränken, sondern überlegt, wie man sich längerfristig auf dem globalen Markt behaupten könnte, um die eigene Staatskasse aufzufüllen. Der Finanzminister von Simbabwe unterstützt den möglichen Export von Cannabis daher, was er am 11.01.2019 öffentlich betonte.



Während eines „Road to Davos“-Gespräches in der Stadthalle von Harare am Freitag vor einer Woche antwortete Professor Mthuli Ncube offen auf die Frage, wie er zum Export von Cannabis aus Simbabwe stände, dass er der Meinung wäre, hier müsse ein Gang zugelegt werden, da die geschäftlichen Optionen eine besonders große Chance für sein Land darstellten. Simbabwe müsse sich einen Vorteil auf dem rapide wachsenden Weltmarkt für Cannabis erarbeiten, ist die Überzeugung des Ministers für Finanzen. Die Geschwindigkeit, um die tatsächliche Produktion von Medizinalhanf im Land per Lizenz zu ermöglichen, müsse aber letztendlich stark zunehmen, nachdem die Umsetzung der Pläne, Individuen und Firmen die Erlaubnis auszustellen, leider aufgrund nachträglich geforderter Beweisstudien stark verlangsamt wurde. Aus diesem Grund wolle er nun seine Einstellung den Arbeitskollegen aus dem Gesundheits- und Landwirtschaftsministerium vermitteln und dafür Sorge tragen, dass potenzielle Entrepreneure ihre Lizenzen endlich erhielten, damit sich weitere Partner in das Geschäftsfeld eingeladen fühlten. Dann könne man damit loslegen Cannabis anzubauen und durch den Export gutes Geld zu verdienen. Eine kanadische Firma hatte sich schon mit der Regierung in Harare auseinandergesetzt und prognostiziert, dass man durch den Anbau von Medizinalhanf in den geplanten Cannabis-Agrarzonen Simbabwes jährlich 100 Millionen Dollar an zusätzlichen Einnahmen für das arme Land generieren könne.



Dass das „große Geschäft“, wie es Professor Mthuli Ncube bezeichnet, tatsächlich eine goldene Zukunft verspricht, beweisen aktuell auch neue Studien, die von dem Siegeszug von Cannabis als Medikament berichten. Eine Untersuchung der Universität von Michigan konnte jetzt feststellen, dass von 450 Cannabisnutzern ganze 78 Prozent die Substanz aufgrund von körperlichen oder seelischen Leiden gebrauchen. Dabei reduzierten diese Personen aber zeitgleich den Einsatz pharmazeutischer Medikamente, falls sie nicht gleich komplett damit aufhörten Arzneimittel aus der Apotheke zu benutzen. 42 Prozent stiegen komplett auf Cannabis um, 38 Prozent verringerten die Menge der bislang geschluckten Pillen. Dabei bewerteten die Nutzer den Einsatz von Marihuana im Vergleich zu regulären Medikamenten als wesentlich vertrauenswürdiger, mit weniger Nebenwirkungen verbunden und insgesamt effektiver, was Wirkung, Verfügbarkeit und Kosten beträfe. Die guten Erfahrungen mit dem grünen Kraut teilten aber nur die wenigsten Menschen ihren Krankenkassen oder Hausärzten mit. Daher kommt Daniel Kruger, einer der Koautoren der Studie auch zu dem Schluss, dass bei der wachsenden Anzahl an Einsatzgebieten für medizinisches Cannabis sowie des weitverbreiteten Gebrauchs der auch als Rauchmittel einsetzbaren Pflanzenprodukte die aktuellen Rahmenbedingungen der öffentlichen Gesundheit – welche auf eine komplette Abstinenz von Marihuana eingestellt wurden – als vollkommen veraltet betrachtet werden können. „Just say no“, wäre in Zeiten, in denen sich immer mehr Menschen von dem gesundheitlichen Nutzen der Cannabiswirkung am eigenen Leib überzeugten – dabei sogar dann auf Pharmaprodukte verzichten können – einfach kein hilfreicher Rat mehr.



Weder für einzelne Menschen noch für ganze Länder.