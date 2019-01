Größter Fund seit Jahren hat einen Wert von 100.000 Euro.

Grafik: Marker



Zollbeamte sind ständig auf der Suche nach Gesetzesbrüchen im Bereich der Einfuhr von Waren nach Deutschland. Selbst zu Weihnachten überprüfen Zöllner auch schon einmal den Weihnachtsmann und lassen diesen mit einem Grinsen auf dem Gesicht für etwas Marihuana im Gepäck noch vor den christlichen Feiertagen einbuchten. Auch wenn das gemeinte Werbevideo mit den besagten Szenen für einen Karrierestart beim Zoll mittlerweile von den verantwortlichen Betreibern aus dem Internet entfernt worden ist, so hinterlassen auch andere Meldungen über die Arbeit der Beamten oft den Eindruck, als wäre die Jagd nach Hanfprodukten eine ganz besonders erfüllende Betätigung. So meldet sich aktuell die Pressestelle des Hauptzollamtes Oldenburg mit einer Nachricht auf der Bildfläche, in welcher die Sicherstellung des „größten Aufgriff an Marihuana seit Jahren“ ausschweifend beschrieben wird. Eigentlich wurden aber nur zufällig zehn Kilogramm Cannabis vom Zoll Oldenburg entdeckt. Mit der einfachen Entscheidung, einen sie am vergangenen Dienstagabend überholenden weißen PKW zu kontrollieren, gelang motorisierten Zollbeamten des Hauptzollamtes Oldenburg der spektakuläre Fund, über den jetzt eine offizielle Pressmitteilung voller Detailverliebtheit Auskunft gibt.



Nach der Aufforderung auf einem Parkplatz zu halten, konnten die Beamten den niederländischen Fahrer in mehreren Sprachen befragen, ob dieser zufälligerweise Betäubungsmittel in seinem Gefährt besäße, was dieser verneinte. Dennoch untersuchten die ausgeschlafenen Zöllner des Hauptzollamtes Oldenburg den Kofferraum des unter Generalverdacht stehenden Einreisenden, der zur Freude der Beamten dort gleich zehn Kilogramm Cannabis einfach in Sporttaschen transportierte. „Eine detaillierte Absuche des Fahrzeug war nicht erforderlich. Schon beim Blick in den Kofferraum des PKW fanden unsere Zoll-Kontrolleure zwei große Reisetaschen, die mehrere Plastikbeutel mit knapp zehn Kilogramm Marihuana enthielten“, erläutert der Pressesprecher der erfolgreichen Zollbeamten des Hauptzollamtes Oldenburg Frank Mauritz in der offiziellen Erklärung zum spektakulären Fall. Da man im letzten Jahr nur fünf Kilogramm Cannabis auf einen Schlag irgendwo sicherstellen konnte, stelle der Fund vom 08.01.2019 – laut Pressemitteilung – den umfangreichsten Aufgriff von illegalem Hanfkraut seit Jahren dar. 100000 Euro hätte die beschlagnahmten Naturprodukte auf dem Schwarzmarkt an Wert. An den vorläufig festgenommenen und diese Summe in Gras transportierenden PKW-Fahrer erging ein Haftbefehl, welcher gegen Auflagen aber später außer Vollzug gesetzt worden ist.



Da jedoch auch eine Sicherstellung der zehnfachen Menge seitens des Thüringer Zolls nicht zu einer spürbaren Verknappung von Cannabis in Deutschland führte, dürften sich Cannabisjäger aller Fraktionen langsam bewusst machen, wie viel potentes Marihuana trotz des Verbotes mittlerweile unter der heimischen Sonne gedeiht – in deutschen Wohnungen, Einfamilienhäusern und Lofts neben den Straßen.