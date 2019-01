Zehn Minuten online.



Seit Februar 2017 hat sich in der Berliner SPD ein Wandel vollzogen, der die Betrachtung der angewandten Drogenpolitik und des Cannabisverbotes betrifft. Mittlerweile stimmt man bei den Sozialdemokraten der Hauptstadt gemeinschaftlich für die Beendigung der kontraproduktiven Prohibition und versucht mit möglichen Cannabismodellprojekten den Krieg gegen Cannabis bundesweit zu beenden. Selbst ehemalige Gegner der Hanffreigabe reihen sich zu den 46 Prozent in der Bevölkerung, welche eine Legalisierung von Marihuana befürworten würden. Damit aber ein schon so oft vor dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte abgelehnter Antrag auf ein derartiges Projekt nicht erneut chancenlos aus Berlin eingereicht wird, führt man nun im Vorfeld einige Prüfungsprozesse durch, zu denen auch die Befragung der betroffenen Bevölkerung zählt. Eine gestartete Umfrage zum Cannabismodellprojekt Berlin sucht jetzt Teilnehmer, die circa zehn Minuten ihrer Zeit opfern können und online über ihre persönlichen Vorstellungen bezüglich Rechten, Akzeptanz und Rahmenbedingungen Auskunft geben wollen.



In Berlin müssen alle Teilnehmer der ISD-Hamburg-Online-Umfrage ihren Wohnsitz haben, ansonsten ist die vom Berliner Senat für das Cannabismodellprojekt initiierte Befragung zum Thema ohne weitere Einschränkungen für jeden volljährigen Marihuanakonsumenten offen. Das Institut für interdisziplinäre Sucht und Drogenforschung versucht zusammen mit dem Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg (ZIS) im Auftrag der Berliner Regierung die Konzeption des geplanten Cannabismodellprojektes bestmöglich vorzubereiten, wozu offensichtlich auch der Wissensgewinn mittels einer umfangreichen Konsumentenbefragungen gehört. Die auf vier Seiten verteilten Fragen zur persönlichen Einstellung zum Vorhaben und dem eigenen Konsumverhalten der vergangenen zwölf Monate sollen eine auswertbare Auskunft über die vorhandene Akzeptanz und die möglichen Rahmenbedingungen eines solchen Modellprojektes liefern, damit bei einer Durchführung tatsächlich die richtigen Schritte betreffend der Regulierung gegangen werden, welche alle potenziellen Teilnehmer nicht gleich wieder abschrecken soll. Da auch der Deutsche Hanfverband seine Gefolgschaft direkt dazu auffordert an der anonymen Befragung teilzunehmen, weil man aufgrund von persönlicher Bekanntschaft auch davon ausgehen könne, dass die Daten stets vertraulich behandelt würden, empfiehlt sich das Mitmachen für alle in Berlin wohnhaften Cannabiskonsumenten fraglos. Eine freundlich verlangte Mitgestaltung der möglicherweise kommenden legalen Einkaufsoptionen für Marihuananutzer in der Hauptstadt via Knopfdruck fordert schließlich schlichtweg jeden bekennenden Kiffer von der Spree zu einer zehnminütigen Teilnahme an der „Konsument*innen-Befragung zur Akzeptanz und den Rahmenbedingungen eines Cannabis-Modellprojekts“ auf.



Es gibt für Kiffer derzeit noch schlimmeres, als im Auftrag des Senates der Hauptstadt etwas privates Insiderwissen anonym für einen guten Zweck preiszugeben …