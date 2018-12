Höchste Gerichte legalisieren Marihuana

Wenn die Politik von Richtern in die Mangel genommen wird.

Es ist schon verblüffend, wie viel sich bewegen kann, wenn ein erster Schritt gemacht worden ist. Die vielen Prohibition umwandelnden Ereignisse in verschiedenen Teilen der Erde haben auch anderswo den verhärteten Boden in Legalisierungsfragen aufgeweicht, sodass in jüngster Vergangenheit gleich an unterschiedlichen Flecken unseres Planeten weitere Meilensteine in der globalen Beendigung des Cannabisverbotes verzeichnet werden konnten.

Besonders beeindruckend wurden die richterlichen Entscheidungen in Südafrika und Mexiko wahrgenommen, da hier innerhalb eines extrem kurzen Zeitraums gleich zweimal durch die höchsten Gerichtshöfe eindeutig definiert werden konnte, was das Verbot von Cannabis für den Privatgebrauch von Erwachsen eigentlich tatsächlich bedeutet. Während in Mexiko fünfmal im Sinne von Klägern entschieden werden musste, bevor seitens des Obersten Gerichtshofes die Bestätigung einer Verfassungswidrigkeit des Cannabisverbotes ausgesprochen wurde, drückte man sich beim Verfassungsgericht in Südafrika etwas klarer aus: „Es stellt keine kriminelle Straftat einer erwachsene Person dar, wenn diese im Besitz von Cannabis für den persönlichen Einsatz ist, oder Cannabis im Privaten für sich gebraucht“, las Oberrichter Raymond Zondo von dem beschlossenen Urteil ab, welches somit vollständig der bislang gesetzlich durchgesetzten Strafverfolgungsstrategie widerspricht und in anderen prohibitionistischen Ländern für Aufsehen und Aufschreie sorgen müsste.

Nicht irgendwer kreidet schließlich den Regierenden an, ein gegen die Verfassung verstoßendes Gesetz aufgestellt und angewandt zu haben, sondern deren höchste Autorität, welche geforderte Veränderungen verbindlich umzusetzen verlangen kann und die Politik auch direkt dazu auffordert. Diese Instanzen besitzen mit Sicherheit ein wesentlich fundierteres Wissen über Bürger- beziehungsweise Menschenrechte als es wohl die meisten rückschrittlichen Prohibitionisten von sich behaupten dürften – selbst wenn die Thematik Cannabis möglicherweise dort nicht zum Spezialgebiet der hoch qualifizierten Inhaber eines öffentlichen Amtes zählt.

Doch darum, ob die gesundheitlichen Gefahren des Marihuanakonsums akzeptiert, oder die gesellschaftlichen Auswirkungen einer Legalisierung von höchster richterlicher Seite befürwortet werden dürfen, geht es in den beiden wegweisenden Urteilen nicht. Nur die Richtung, Auslegung und Umsetzung der zuvor noch geltenden Drogenpolitik galt es in die Mangel zu nehmen, aus der diese nach den gefällten Urteilen nun nicht mehr herauskommen wird, bevor die Regierenden die Gesetzeslage – mehr oder weniger wohlwollend – den veränderten Umständen fachgerecht anpassen. Da diese maßgebenden Entscheidungen der höchsten Gerichte in Mexiko und Südafrika auf Grundlage Justitias Grundgedanken gefällt worden sind, müssten hierzulande sowie auch in anderen weit entfernten Ecken der Welt diese Vorstellungen von Gerechtigkeit bei allen nachdenklichen Robenträgern und Staatsdienern eindrucksvoll wahrgenommen worden sein.

So scheint es vielleicht auch an der richtigen Zeit, das deutsche Bundesverfassungsgericht erneut mit der Cannabisverbotspolitik zu konfrontieren und zu überprüfen, inwieweit sich der Gerechtigkeitsanspruch beim hiesigen unabhängigen Verfassungsorgan (und Teil der judikativen Staatsgewalt) mit dem von Mexikos und Südafrikas Gerichtshöfen vergleichen lässt. Wie gut, dass der Deutsche Hanfverband diese Überprüfung beim Bundesverfassungsgericht im kommenden Jahr durchzuführen gedenkt.

Somit ein frohes Fest und viel Erfolg für 2019!

Eure Redaktion