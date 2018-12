Hallo Deutschland, aufwachen!

Sadhu van Hemp

Auf der Welt tut sich was in Sachen Cannabislegalisierung. In den USA wirft ein Bundesstaat nach dem anderen im Anti-Hanf-Krieg die Flinte ins Korn, und die Kanadier haben sich diesen Herbst komplett von den Fesseln der Prohibition befreit. Überall rumort es, und immer mehr Länder suchen den Weg aus der Sackgasse des Hanfverbots, um nicht zu spät zu kommen und vom Leben bestraft zu werden. Die neue Zeit einer vernünftigen Cannabispolitik ist außerhalb Deutschlands längst angebrochen, so dass immer stärker die in Verruf geraten, die an ihrem verbrecherischen Tun der Prohibition festhalten. Für moderne, bürgernahe Demokraten auf dem amerikanischen Kontinent kommt es mittlerweile dem politischen Selbstmord gleich, wider besseres Wissen den Menschen den Genuss von Cannabis untersagen zu wollen.

Gänzlich unbeeindruckt vom weltweiten Paradigmenwechsel in der Cannabispolitik zeigt sich die deutsche Polit-Elite. Eisern halten sie fest an der Prohibition, die gewählten Volksvertreter des 19. Deutschen Bundestags. Mit 491 Sitzen verfügen allein die Ultra-Prohibitionisten von CDU/CSU, AfD und SPD über eine satte Mehrheit, um alle Legalisierungsbestrebungen der Oppositionsparteien im Keime zu ersticken. Da hilft es auch nicht, dass sich in neuesten repräsentativen Umfragen 46 Prozent der Deutschen für eine Hanffreigabe aussprechen. Volkes Stimme zählt nicht, wenn es darum geht, was der Bürger gerne möchte. Die Macht geht nicht vom Volke aus, sondern von denen, die glauben, sie seien kraft ihres Amtes dazu berufen, den Menschen vorzuschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Unterstützt und gefördert werden diese selbsternannten Sittenwächter von einem dicht geflochtenen Netzwerk aus Organisationen, Wirtschaftverbänden, Vereinen und Kirchen. Diese durch und durch eigennützigen Cliquen geben die Richtlinien vor und der Bürger nimmt es ohnmächtig hin – und bleibt brav.

Des Deutschen größte Schwäche ist Angst, so diffus sie auch sein mag. Damit lässt sich von politischer Seite immer punkten, wenn es um Verbote und Gebote geht. Und das Tolle ist, dass die, die Angst und Schrecken verbreiten, keine Angst vor dem Volk haben müssen. Über diese Eigenart der Deutschen soll sich schon der russische Revolutionär Wladimir Iljitsch Lenin gewundert haben: „Revolution in Deutschland? Das wird nie etwas! Wenn diese Deutschen einen Bahnhof stürmen wollen, kaufen die sich noch eine Bahnsteigkarte!“

Und diese Einschätzung scheint nach fast einem Jahrhundert noch immer Gültigkeit zu haben. In Deutschland geht der Bürger nicht auf die Barrikaden, wenn ihm Unrecht widerfährt. Vielmehr bleibt er auf dem Sofa sitzen und schaut sich im Fernsehen an, wie er nach Strich und Faden belogen und betrogen wird. Der zivile Ungehorsam beschränkt sich in Deutschland darauf, beim Lohnsteuerjahresausgleich zu tricksen oder den SUV widerrechtlich zu parken. Auch die drei bis vier Millionen entrechteten Cannabisgenießer ducken sich weg und erdulden den permanenten Verfolgungsdruck.

Dass niemand rebelliert, haben die von Lobbyisten geführten Marionetten im Deutschen Bundestag auch den bienenfleißigen und stets pflichtbewussten Strafverfolgungsbehörden zu verdanken, die dem Unrecht des Hanfverbots Geltung verschaffen und geradezu vorbildlichen Kadavergehorsam an den Tag legen. Mit deutscher Akribie gehen unzählige vom Steuerzahler alimentierte Polizisten, Staatsanwälte und Richter ans teuflische Werk, systematisch die kiffenden Mitbürger ins Unglück zu stürzen. Keiner dieser verbeamteten Handlanger ist auch nur im Ansatz willens, dem Gewissen zu folgen und seine unselige Rolle im Anti-Hanf-Krieg in Frage zu stellen. Geradezu soldatisch dienen sie dem Unrecht – und das oftmals ohne jeden Skrupel.

Die Hoffnung, dass die Deutschen sich besinnen und das Hanfverbot aus eigener Kraft abschaffen, schwindet mehr und mehr. Zu festgefahren sind die korrupten Strukturen der Elite, um ohne fremde Hilfe auszukommen. Wie immer werden wohl die Amerikaner den Job übernehmen müssen, die Deutschen von dem Wahn eines großen Endsieges zu befreien.