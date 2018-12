Saarland fürchtet Cannabis-Freigabe in Luxemburg

Saarländische CDU/SPD-Regierung beruhigt die Bevölkerung: der Krieg gegen den Hanf ist nicht verloren

Sadhu van Hemp

Das Vorhaben der luxemburgischen Regierung, sich künftig nicht mehr am Anti-Cannabis-Krieg zu beteiligen, alarmiert zusehends die Prohibitionisten in den Nachbarländern. Auch im Saarland herrscht große Sorge bei den Regierungsverantwortlichen, dass der Friedensschluss der Luxemburger mit den Hänflingen Unfrieden bringt und die schöne heile Welt des zweitkleinsten Landes der Bundesrepublik Deutschland im Drogensumpf versinken lässt.

Da sich eine militärische Intervention bislang verbietet und Luxemburg nicht mit Waffengewalt davon überzeugt werden kann, weiter auf Kifferjagd zu gehen, bleibt den Prohibitionisten im benachbarten Saarland nur die Propagandaschlacht.

Vorneweg stürmen die üblichen Verdächtigen der beiden Regierungsparteien CDU und SPD. Der Drogenbeauftragte der Landesregierung, Stephan Kolling (CDU) wagte sich als Erster aus der Deckung und diktierte der Presse ins Notizbuch: „Ich halte davon nichts. Eine Legalisierung von Cannabis kann aus gesundheitspolitischer Sicht nicht unterstützt werden.“ Kolling sieht vor allem große Gefahren im neurologischen Bereich, da Cannabiskonsum erhebliche Schäden in den Köpfen der Menschen verursachen könnte. „Daher kann man als Drogenbeauftragter diese Initiative nicht unterstützen.“

Um nicht gänzlich den Eindruck zu erwecken, dass da ein Ahnungsloser spricht, differenziert Kolling jedoch. Die Sachlage sei natürlich eine völlig andere, wenn Cannabis zu medizinischen Zwecken eingesetzt wird. Die saarländische Regierung unterstütze Cannabis als Alternative in der Schmerztherapie. Das heißt, Kolling will Schmerzpatienten skrupellos den „Gefahren im neurologischen Bereich“ aussetzen.

Diese Ethik vertritt die ganze CDU im Saarland. Auch der Landtagsfraktionschef Alexander Funk macht einen Unterschied, indem er vornehmlich gesunde Menschen davor schützen will, sich wie kranke Menschen das Gehirn kaputt zu kiffen. „Solange Gefahren insbesondere im neurologischen Bereich wie etwa Psychosen durch den Konsum von Cannabis nicht ausgeräumt werden können, sollte es unserer Ansicht nach keine Legalisierung geben.“

Gleicher Ansicht ist die SPD-Fraktion, die der CDU als Juniorpartner im Anti-Hanf-Krieg treuergeben zur Seite steht. Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Stefan Pauluhn sieht die Entwicklung im benachbarten Großherzogtum Luxemburg „eher skeptisch“. Um einen nicht ganz so weltfremden Eindruck wie sein CDU-Amtskollege zu hinterlassen, fügt er jedoch an, dass das Thema „innerhalb der SPD umstritten“ sei.

Die Linke im Saarland hingegen spricht sich offen für eine Cannabis-Freigabe aus. Allerdings beabsichtige man nicht, „für das Kiffen zu werben“. Vielmehr sei die Zeit reif für „eine Drogenpolitik, die sich an den gesellschaftlichen Realitäten orientiert“, sagte der Linken-Landtagspolitiker Dennis Lander.

Die Angst geht also um im saarländischen CDU-SPD-Milieu. Das strikte Nein der großen Koalition zur Cannabis-Legalisierung wird die Beziehungen des Saarlandes zu Luxemburg arg strapazieren und für reichlich Stress im kleinen Grenzverkehr sorgen. Die Saar-CDU ist auf dem Holzweg, der in eine Sackgasse führt. Und mit Blick auf die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, die saarländischen Geblüts ist und Merkel als Kanzlerin folgen will, kann man ganz Deutschland nur noch gute Nacht wünschen.