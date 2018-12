Die CannabisNormal! 2019 im Rückblick

Die zweite Fachkonferenz für Cannabisexperten in Berlin lief wie geschmiert.

Wie erstmalig im letzten Jahr, so wurde seitens des Deutschen Hanfverbandes auch 2018 eine Fachkonferenz zum Thema Cannabis und Legalisierung unter dem Titel CannabisNormal! in Berlin organisiert, auf der neben Aktivisten und DHV-Mitgliedern auch hoch qualifizierte Fachexperten sowie Politiker zusammenfanden. Vom 16. – 17. November wurde gegenüber vom Hanfmuseum die Alte Münze als Veranstaltungsort genutzt, die mit drei Etagen und genügend Platz einen idealen Ort für ein derartiges Event mit circa 250 Besuchern darstellt.

Pünktlich um 10:15 begann die zweite CannabisNormal! im großen Saal dann mit einer Eröffnungsrede auf welcher Georg Wurth auf die kommenden zwei Tage euphorisch einstimmte. Kleine Ausblicke in die Gestaltung der Veranstaltung wurden dem Publikum gegeben und viele gute Nachrichten der jüngsten Vergangenheit für alle Anwesenden wiederholt. Zusätzlich hatten direkt vier politische Gäste die Möglichkeit das Wort zu ergreifen, um die Veränderungen in der allgemeinen Betrachtung der Prohibition anzusprechen. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Dr. Kirsten Kappert-Gonther, beispielsweise, forderte den Weg der Legalisierung über Modellprojekte direkt komplett zu überspringen, da man bereits genügend Wissen über Rauschhanf gesammelt hätte, um die Forderung ihrer Partei zu unterstützen, Cannabis für Volljährige möglichst bald komplett freizugeben.

Auch Dr. Wieland Schinnenburg von der FDP nahm kein Blatt vor den Mund, als er über die Auswirkungen sprach, die eine Diskussion über Marihuana bei manch Gegenüber auslösen könnte. Es gäbe einfach Personen in gewissen politischen Kreisen, die nicht über das Thema sprechen wollten und sich wie mit einem „Brett vor dem Kopf“ vor jeglicher Annäherung versteift verwehren würden. Da aber – wie schon lange die Linke und seit Kurzem neben der SPD – selbst vereinzelte CDU-Politiker über alternative Strategien laut nachdenken, sind die Erfolge aufseiten der Legalisierungsbefürworter stetig messbar und werden in naher Zukunft für dringend benötigte Veränderungen sorgen. Darüber war sich jeder Anwesende sicher.

Welche Vorteile die Freigabe von Cannabis für Genusszwecke mit sich brächte, erklärte nach der ersten Mittagspause – einem hervorragenden Buffet – der bekannte Wirtschaftsökonom Dr. Prof. Justus Haucap anhand der Ergebnisse aus der extra für den DHV angefertigten Studie, in der die Kosten der Cannabis-Prohibition für Deutschland erstmals wissenschaftlich analysiert aufgezeigt werden können. Auf Steuereinnahmen in Höhe von mindestens 2,66 Milliarden Euro jährlich könnte der deutsche Staat nach Rechnung des Ökonomen hoffen, wäre die Strafverfolgung von Cannabisnutzern passe und legaler Handel bekäme eine wohlverdiente Chance. Welche Optionen sich unter den angestrebten Verhältnissen dann anbieten würden, stand fortan auch im Programm der zweiten CannabisNormal!-Fachkonferenz, wo sich auch Guerilla Grower und professionelle Faserhanfproduzenten die Ehre gaben, um über ihre Erfahrungen Auskunft zu geben.

Cannabis Social Clubs, Kampagnengestaltung für Aktivisten, die neu attackierten Finanzmärkte, Suchtverhalten oder auch Cannabisvideos auf Youtube waren weitere der vielen anderen Themenaspekte, die zwei ganze Tage lang für spannende Diskussionen und Talks in bestem Ambiente sorgten. Am Ende der Fachkonferenz des Deutschen Hanfverbandes ehrte der DHV zum ersten Mal gleich drei Personen, welche sich besonders im Kampf gegen das Hanfverbot starkmachten und somit zu den Auserwählten zählen durften. So erhielt den Hanf-Adler für die Kategorie Aktivismus der Sprecher der DHV-Ortsgruppe München Michael Greif, der unermüdlichen Einsatz für die Einführung von Cannabis-Modellprojekten zeigte. Für die Kategorie Wissenschaft bekam der Jurist und Kriminologe Stephan Quensel einen wohlverdienten Hanf-Adler, da sich der weißhaarige Experte schon seit Dekaden gegen die fehlgeleitete Drogenpolitik des Landes ausspricht und somit viele Menschen beim Nachdenken inspiriert hat. Den Hanf-Adler in der Kategorie Politik überreichte Georg Wurth voller Überzeugung dem bekannten Grünenpolitiker Hans-Christian Ströbele, der mit seinen Auftritten bei nahezu jeder Hanfveranstaltung in Berlin immer für etwas mehr Aufmerksamkeit bei Medien und Öffentlichkeit sorgen konnte und mit einer bekannten – grammatikalisch falschen – Forderung wohl in die Legalisierungsgeschichte des Landes eingehen wird: „Gebt das Hanf frei – und zwar sofort!“

Während der gesamten Veranstaltung standen den Besuchern freie Getränke und der Eingang zur Storz-&-Bickel-Vapolounge zur Wahl, sodass niemand mit zu trockener Kehle, oder nur halb medizinisch versorgt, zur nächsten Gesprächsrunde oder zum nächsten Vortrag musste.

Tatsächlich Schluss machte der Deutsche Hanfverband aber erst in der Nacht auf den Sonntag, da in den Räumlichkeiten der Alten Münze auch der kultige Cage Club Platz findet, sodass alle Anwesenden bei Psy, Reggae und Dub auf der zweiten erfolgreich durchgeführten CannabisNormal!-Konferenz zusammen noch einmal richtig wild abfeiern durften. Auf die nächste DHV-Veranstaltung im Jahr 2019 stimmte man sich dort dann auch schon etwas ein – manch Patient mit legalem Medizinalhanf.

Applaus an den DHV für dieses Eins-a-Event!