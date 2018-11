Bekennender Cannabisfeind wurde von Trump zum Rücktritt aufgefordert

Jeff Sessions räumt seinen Posten als Justizminister der USA.

Der als General Attorney betitelte Justizminister der USA, Jeff Sessions, ist ein bekennender Gegner der Cannabislegalisierung. Mehrfach ließ er seine Abneigungen und konservativen Einstellungen gegenüber dem auch als Heilmittel einsetzbaren Pflanzenprodukt medienwirksam öffentlich werden, was ihm neben Aufklärungsversuchen durch bekannte TV-Doktoren sogar auch eine Sammelklage unter Führung einer zwölfjährigen Cannabispatientin einbrachte. Da es sich der republikanische Politiker nun jedoch mit dem Präsidenten der USA aufgrund laufender Russland-Ermittlungen verscherzte, musste Jeff Sessions am Mittwoch nach den Midterm Elections seinen Posten verlassen. Der bekennende Cannabisfeind wurde von Trump zum Rücktritt aufgefordert.

Da sich der bisherige US-Justizminister Jeff Sessions aus Ermittlungen betreffend bestehender Beziehungen zu Russland bezüglich der Wahl 2016 aufgrund von Befangenheit zurückhielt, war der drogenpolitische Hardliner beim amerikanischen Präsidenten in Ungnade gefallen. Jetzt setzt Donald Trump den vorherigen Stabschef des Justizministers und einen seiner Unterstützer namens Matthew G. Whitaker vorläufig ins Amt, sodass die Zeiten Sessions in der Politik gezählt sind. Letzterer gab bekannt, dass er sein Amt auf Bitten des Präsidenten niederlege und Whitaker den Posten fülle, bis ein Nachfolger gefunden sei. Auch wenn die innenpolitischen Auswirkungen für die USA noch nicht klar abzusehen sind – die Demokraten wüten und sehen schon eine mögliche Verfassungskrise voraus – so ist dieser Personalwechsel für die Cannabisbranche ein Segen. Aktien von Unternehmen im Marihuanasegment schossen direkt in die Höhe, Aktivisten aus der Legalisierungsszene schlagen drei Kreuze. Der Direktor von NORML, Erik Altieri, beispielsweise, wünscht dem pensionierten politischen Gegner eine gute Genesung von seiner 1950er-Grashysterie, falls dieser sich auf den Weg zu einer Psychotherapie aufmachen würde. Der in Rente beförderte Justizminister sei eine nationale Schande für die Vereinigten Staaten gewesen. Und auch der demokratische Kongressabgeordnete Earl Blumenauer – der aktuell an der Umsetzung einer amerikaweiten Legalisierung von Cannabis arbeitet – lässt sich dazu hinreißen, via Nachrichtendienst seine Freude über den Abgang Jeff Sessions auszudrücken. Da auch ein weiterer republikanischer Gegner des Vorhabens mit dem Nachnamen Sessions durch die Midterm Elections aus dem Amt schied, klingt das bei Mr. Blumenauer ungefähr so: „Der Verlust von zwei Sessions – Jeff und Pete – in 24 Stunden ist ein wirklich großer Schritt in der Reformierung von Marihuana“

Ähnliche Worte dürften hierzulande fallen, sollte Marlene Mortler ihren Posten als Drogenbeauftragte der Bundesregierung einmal wegen eines Streits mit der scheidenden Kanzlerin verlieren.