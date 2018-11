Neben Wein gibt es nun auch Marihuana vom bekannten Filmschaffenden käuflich zu erwerben.

Seitdem Cannabis in den Vereinigten Staaten immer weiter aus der Schmuddelecke herauskommt und in gewissen Teilen des Landes mit dem grünen Kraut gutes Geld verdient werden darf, finden immer häufiger Persönlichkeiten aus der Medien-, Musik- oder Sportwelt in das Geschäftsfeld, welche von dem Nutzen der pflanzlichen Produkte überzeugt sind. Zuletzt überraschte wohl Mike Tyson, als dieser in Kalifornien zum Spatenstich für eine seiner Firmen antrat, um dort zukünftig ein vollständig auf Cannabis konzentriertes Unternehmen aufzubauen. Jetzt hechtet eine bekannte Persönlichkeit aus Hollywood hinterher, die sich mit Filmen wie Apocalypse Now, The Godfather oder Koyaanisqatsi einen mehr als ehrfürchtigen Ruf erarbeitet hat. Francis Ford Coppola steigt ins Cannabisgeschäft ein.

Der bereits schon im Winzer- wie Hotelgeschäft agierende Francis Ford Coppola hat am vergangenen Donnerstag bekannt gegeben, dass nun auch mit Marihuana der Markt erobert werden möchte. Eine eigene „Cannabis Lifestyle Marke“ wurde zu diesem Zweck kreiert, die auf den Namen Grower’s Series getauft wurde. Dabei soll es sich im Endeffekt um drei unterschiedliche Marihuanasorten handeln, welche durch einen zustande gekommenen Lizenzdeal aus den Händen der Humboldt Brothers stammen. Diese Hanfvarietäten sollen das Gesicht von Humboldt County widerspiegeln, weshalb die verschiedenen Sorten an komplett anderen Orten gedeihen. Eine Sativa dominante Pflanze wachse auf 1700 Meter Höhe in den Tan Oak Farms, wo Wärme und Sonnenschein die Regel darstellen; eine Indica dominante Hanfsorte, welche Geist und Körper entspannen könne, werde dagegen auf 600 Meter Höhe von der Benbow Farm gezüchtet. Die Salomon Creek Farm pflegt eine weitere Varietät auf 2400 Meter Höhe, deren Wirkung als den Fokus und die Stimmung steigernd beschrieben wird und die von den kühleren Temperaturen sowie der reichhaltigen Erde dort profitieren soll. Eine Sprecherin der Familie Coppola erwähnte, dass für diese Tätigkeiten im Cannabusiness eine neue Gesellschaft von Francis Ford Coppola gegründet wurde, die den Namen von Marihuana in Sanskrit trägt: Sána Company LLC. Der anscheinend enthusiastisch in das neue Projekt involvierte Filmregisseur und Produzent ließ dagegen eigene Worte weiterleiten, welche die Überzeugung des 79-jährigen Amerikaners aufzeigen: „Wein und Cannabis sind zwei alte und sehr reichhaltige Geschenke von Mutter Natur, welche durch viel Obhut, Terroir und klimatische Gemäßigtheit verbunden sind. Es gehört viel Sachverstand dazu, das eine mit dem anderen zu verknüpfen“, sagte Coppola am Donnerstag in einer vorbereiteten Erklärung. „Wie bei dem Anbau von Weintrauben ist der Standort von enormer Bedeutung; und die Grower’s Series spiegelt die landwirtschaftliche Expertise aus Kalifornien wider, die eine wahre Mischung aus Kunst und Wissenschaft darstellt.“

Wohl aus diesem Grund werden die drei Gramm Gourmet-Cannabis enthaltenden Produkte der Grower’s Series auch nur in ausgesuchten Marihuanageschäften zu einem Preis von 99 Dollar den Besitzer wechseln und werden zudem in einem auffälligen Weinflaschen-Design gehandelt – inklusive Papers und Pipe.